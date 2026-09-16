Культова рольова гра The Witcher 3 славиться своїми моральними дилемами, які змушують гравців вагатися перед прийняттям остаточного рішення. Розробник зі студії CD Projekt RED поділився секретом створення таких історій та пояснив, що робить квест ідеальним, інформує PC Gamer.

Глибоке занурення та важкі рішення

Ігровий сценарист Марцін Блаха розкрив внутрішню філософію команди щодо створення ігрових завдань.

За його словами, якісний квест не повинен пропонувати очевидних відповідей, де гравець може просто бездумно натискати одну кнопку для проходження.

Кожна дилема повинна мати власну вагомість, бути серйозною та змушувати замислитися про життя, людську природу або складність конкретної проблеми персонажів.

Коли ви робите справді великий вибір у The Witcher 3, він має бути сконструйований так, щоб гравець відклав геймпад, встав і почав ходити кімнатою, розмірковуючи над рішенням,

– прокоментував нарративний директор гри.

Розробник наголосив, що головна мета сюжетної команди полягає в максимальному зануренні людини в ігровий світ. Завдання повинні не просто розважати, а й транслювати думки про те, ким є самі гравці, як влаштоване суспільство та наскільки складним іноді буває реальне життя.

Відтак і майбутнє доповнення Songs of the Past не згладжуватиме кути чи уникатиме провокаційних тем у нових квестах.

Ми не намагаємося уникати складних рішень і не уникаємо ситуацій, коли гравці почуваються некомфортно,

– додав Марцін Блаха.

За словами розробника, у новому доповненні гравцям неодноразово доведеться шкодувати про зроблені рішення та навіть перезавантажувати збереження, щоб спробувати інший шлях.