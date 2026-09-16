Культовая ролевая игра The Witcher 3 славится своими моральными дилеммами, которые заставляют игроков колебаться перед принятием окончательного решения. Разработчик из студии CD Projekt RED поделился секретом создания таких историй и объяснил, что делает квест идеальным, сообщает PC Gamer.

Глубокое погружение и сложные решения

Игровой сценарист Марцин Блаха раскрыл внутреннюю философию команды по созданию игровых заданий.

По его словам, качественный квест не должен предлагать очевидных ответов, когда игрок может просто бездумно нажимать одну кнопку для прохождения.

Каждая дилемма должна иметь собственную значимость, быть серьезной и заставлять задуматься о жизни, человеческой природе или сложности конкретной проблемы персонажей.

Когда вы делаете действительно большой выбор в The Witcher 3, он должен быть построен так, чтобы игрок отложил геймпад, встал и начал ходить по комнате, размышляя над решением,

– прокомментировал нарративный директор игры.

Разработчик подчеркнул, что главная цель сюжетной команды заключается в максимальном погружении человека в игровой мир. Задания должны не просто развлекать, но и заставлять задуматься о том, кем являются сами игроки, как устроено общество и насколько сложной порой бывает реальная жизнь.

Также и будущее дополнение Songs of the Past не будет сглаживать острые углы или избегать провокационных тем в новых квестах.

Мы не пытаемся избегать сложных решений и не уклоняемся от ситуаций, когда игроки чувствуют себя некомфортно,

– добавил Марцин Блаха.

По словам разработчика, в новом дополнении игрокам не раз придется сожалеть о принятых решениях и даже перезагружать сохранение, чтобы попробовать другой путь.