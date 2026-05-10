За кого вболівати на IEM Atlanta 2026 CS2 – всі українці, які виступлять на масштабному турнірі

IEM Atlanta 2026 стане останнім великим турніром перед Мейджором в Кельні, тож для команд це шанс набрати форму перед головним змаганням року. Хто з українців зіграє в США – у матеріалі.

Фанати Counter-Strike 2 все ближче до одного з головних турнірів року, а чудовим розігрівом для нього стане IEM Atlanta 2026, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Піднятися з дна: NAVI креативно представили форму для Чемпіонату світу з кіберспорту

У якому форматі пройде IEM Atlanta 2026?

Фанатів кіберспорту зустріне звична швейцарська система з Single Elimination у плей-оф турніру та матчем за третє місце.

Змагання розпочнеться 11 травня з матчів групового етапу, де 16 найкращих команд світу за рейтингом VRS будуть розподілені на 2 групи.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

З кожної вісімки далі потраплять 3 колективи – переможці "нижньої" сітки та обидві команди з фіналу "верхньої". Тобто в усіх буде шанс лише на 1 поразку.

При цьому тріумфатори "верхніх" сіток потраплять одразу в півфінал плей-оф.

Схема групи A / Скриншот з HLTV

Матчі відбуватимуться у форматі BO3 (3 карти до 2 перемог) і лише фінал стане довшим та дасть командам змогу за потреби зіграти 5 мап (BO5), повідомляє Liquipedia.

Подія пройде в Georgia World Congress Center, а загальний призовий фонд складе 1 мільйон доларів, інформує ESL.

Фінал відбудеться вже 17 травня о 21:15 за київським часом.

Хто з українців зіграє на турнірі?

Серед 80 основних кіберспортсменів, що виступлять на змаганні, велику частку займуть українські гравці.

Представників нашої країни в США буде аж 11, що складає 13,75% від усіх учасників.

Розподілені вони серед 5 команд. Отож, для українських вболівальників найцікавішими для спостережень стануть такі колективи:

BC.Game – у рядах якої виступає Олександр "s1mple" Костилєв.

– у рядах якої виступає Олександр "s1mple" Костилєв. B8 – мононаціональний склад української організації де грають: Олексій "alex666" Ярмощук, Андрій "npl" Кухарський, Артем "kensizor" Капран, Дмитро "esenthial" Цвір та Данило "s1zzi" Винник.

– мононаціональний склад української організації де грають: Олексій "alex666" Ярмощук, Андрій "npl" Кухарський, Артем "kensizor" Капран, Дмитро "esenthial" Цвір та Данило "s1zzi" Винник. FUT – колишні NAVI Junior, які не так давно виграли свій перший "серйозний" турнір. За них виступають Микита "cmtry" Самольотов та Дмитро "dem0n" Мірошниченко.

– колишні NAVI Junior, які не так давно виграли свій перший "серйозний" турнір. За них виступають Микита "cmtry" Самольотов та Дмитро "dem0n" Мірошниченко. Passion UA – організація власником якої є футболіст "Аяксу" Олександр Зінченко. В її рядах теж двоє українців: Віктор "sdy" Оруджев та Владислав "Kvem" Король.

– організація власником якої є футболіст "Аяксу" Олександр Зінченко. В її рядах теж двоє українців: Віктор "sdy" Оруджев та Владислав "Kvem" Король. NAVI – з Валерієм "b1t" Ваховським та Ігором "w0nderful" Ждановим.

Коли дивитися дебютні поєдинки "наших"?

Усі вищевказані колективи дебютують одразу на старті турніру, себто в понеділок, 11 травня.

При цьому доля зіштовхнула в першому ж раунді NAVI та Passion UA, матч яких, ймовірно, буде найцікавішим для українських глядачів та розпочнеться о 23:30 за київським часом.

Відкриє ж IEM Atlanta 2026 поєдинок B8 – BetBoom о 18:30.

О 21:00 стартуватимуть одразу два цікаві матчі: BC.Game – Vitality та FUT – NRG, інформує HLTV.

Цікаві факти про турнір:

Окрім очевидної головної інтриги, масштабне свято кіберспорту має ще кілька цікавинок аби здивувати глядачів.

Зокрема:

IEM Atlanta 2026 стане першим в історії турніром серії Intel Extreme Masters у цьому місті. Раніше ESL проводила подібні "івенти" лише в Катовіце, Кельні, Ріо та Далласі, повідомляє Dreamhack.

У 2026 ESL змінила систему виплат призових і відтепер куди більша частина офіційно дістанеться організаціям, а не гравцям напряму, інформує Blast.tv.

Passion UA зареєструвала на турнір як заміну, власника організації та футболіста збірної України Олександра Зінченка, інформує HLTV.

Загалом, усі аналітики очікують від IEM Atlanta 2026 неймовірного видовища, адже це останній великий турнір перед IEM Cologne Major 2026, тож колективи мають гарну нагоду прийти у свою топову форму.