Колишні гравці академії NAVI здобули першу серйозну перемогу на турнірі найвищого рівня, повідомляє 24 Канал.
FUT почали шлях на вершину CS 2?
FUT здобули звитягу на серйозному LAN-турнірі вперше з моменту виходу на кіберспортивну сцену Counter-Strike 2 майже рік тому, коли організація прийняла рішення викупити академічний склад NAVI, середній вік якого складає трохи більше 19 років.
Суперниками колективу у гранд-фіналі стали Astralis, повідомляє Liquipedia. Матч пройшов у форматі BO5 (5 мап до 3 перемог) та став якісним видовищем для фанатів.
FUT впевнено забрали у свій актив мапи Ancient та Mirage – 13-5.
Astralis вдалося вирвати одне очко, здобувши перемогу на Nuke лише в овертаймах – 16-14.
Одначе, вже на наступній мапі FUT більш ніж впевнено показали, що саме вони заслуговують підняти над головами трофей та просто-таки рознесли опонентів на Dust2 з рахунком 13-3, закріпивши перемогу в серії – 3-1.
Найкращим гравцем турніру був визнаний ріфлер FUT, українець Микита "cmtry" Самолотов. Це стало першою відзнакою подібного рівня у його кар'єрі.
Я почуваюся дуже добре. Я завжди кажу це після гри: я такий схвильований, я такий щасливий. Я такий щасливий, що досяг нагороди MVP, я такий щасливий, що виграв цей турнір, я такий щасливий через все це. Дуже щасливий,
– прокоментував тріумф гравець для HLTV.
Отож, далі перед FUT, які наразі перебувають на 13 сходинці світового рейтингу, стоїть завдання продовжувати здобувати очки у тому ж темпі, аби піднятися ще вище.
Цікаві деталі:
За перемогу на PGL Bucharest 2026 FUT отримають 400 тисяч доларів призових.
Наступним турніром, де виступатиме команда стане Blast Rivals 2026 Season 1, який стартуватиме 29 квітня.
У матчі відкритті FUT зіграють проти гегемонів кіберспортивного CS 2 з Team Vitality. Матч призначено на 18:00 за київським часом.