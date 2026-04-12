Колишні гравці академії NAVI здобули першу серйозну перемогу на турнірі найвищого рівня, повідомляє 24 Канал.

Цікаво NAVI піднялися на друге місце в рейтингу світових команд з Counter-Strike 2

FUT почали шлях на вершину CS 2?

FUT здобули звитягу на серйозному LAN-турнірі вперше з моменту виходу на кіберспортивну сцену Counter-Strike 2 майже рік тому, коли організація прийняла рішення викупити академічний склад NAVI, середній вік якого складає трохи більше 19 років.

Суперниками колективу у гранд-фіналі стали Astralis, повідомляє Liquipedia. Матч пройшов у форматі BO5 (5 мап до 3 перемог) та став якісним видовищем для фанатів.

FUT впевнено забрали у свій актив мапи Ancient та Mirage – 13-5.

Astralis вдалося вирвати одне очко, здобувши перемогу на Nuke лише в овертаймах – 16-14.

Одначе, вже на наступній мапі FUT більш ніж впевнено показали, що саме вони заслуговують підняти над головами трофей та просто-таки рознесли опонентів на Dust2 з рахунком 13-3, закріпивши перемогу в серії – 3-1.

Один з кращих моментів протистояння: дивіться відео

Найкращим гравцем турніру був визнаний ріфлер FUT, українець Микита "⁠cmtry⁠" Самолотов. Це стало першою відзнакою подібного рівня у його кар'єрі.

Я почуваюся дуже добре. Я завжди кажу це після гри: я такий схвильований, я такий щасливий. Я такий щасливий, що досяг нагороди MVP, я такий щасливий, що виграв цей турнір, я такий щасливий через все це. Дуже щасливий,

– прокоментував тріумф гравець для HLTV.

Отож, далі перед FUT, які наразі перебувають на 13 сходинці світового рейтингу, стоїть завдання продовжувати здобувати очки у тому ж темпі, аби піднятися ще вище.

