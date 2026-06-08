IEM Cologne Major 2026 триває: В8 пішла вниз, Monte показує успішний старт

У червні Кельн знову є епіцентром світового Counter-Strike, приймаючи один із найпрестижніших турнірів сезону. Боротьба у Stage 2 виявилася настільки запеклою, що навіть визнані титани сцени опинилися на межі вильоту, тоді як молоді колективи демонструють небачену волю до перемоги та феноменальну гру.

Як завершився перший етап IEM Cologne Major 2026

За підсумками Stage 1 по три перемоги отримали українці з B8 і російська команда BetBoom. Обоє достроково пройшли далі. Останній день визначив ще трьох учасників, які пішли у наступні етапи – TYLOO, BIG та FlyQuest. За даними Liquipedia, вони перемогли Lynn Vision Gaming, NRG та Team Liquid відповідно. На першому етапі турнір покинули 8 команд: SINNERS Esports, Gaimin Gladiators, HEROIC, Sharks Esports, THUNDERdOWNUNDER, Lynn Vision Gaming, NRG та Team Liquid.

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Stage 2: як минули перші три раунди

Станом на 8 червня, тобто за минулі вихідні, турнір встиг провести ще три раунди ігор у рамках Stage 2. Всі вони, на жаль, пройшли під повне домінування росіян зі Spirit. Колектив завершив стадію з рахунком 3 – 0 за матчами, як свого часу, нагадаємо, відбулося з українською командою B8 на Stage 1.

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Їхній шлях розпочався з перемоги над BetBoom (13:5), яка на першому етапі також мала три перемоги і нуль поразок, продовжився розгромом MIBR (13:1) і завершився тріумфом у серії проти 9z, де суперники спромоглися взяти лише чотири раунди за дві карти, пише видання Pley.gg. Головною зіркою не лише команди, а й усього турніру став 19-річний Данило "donk" Кришковець, який встановив дуже високий рейтинг 2,27 за чотири карти.

Справжньою сенсацією став вихід у наступну стадію турецької організації FUT Esports. Попри невдалі виступи на попередніх турнірах у Північній Америці, команда зуміла здобути три перемоги поспіль. У вирішальному матчі за вихід у Stage 3 вони здолали іменитих G2 Esports із рахунком 2 – 1.

Я не здивований нашими результатами. Ми добре підготувалися до цього турніру і не сприймаємо його як щось особливе, тому не відчуваємо зайвого тиску,

– прокоментував успіх своєї команди гравець FUT Джіугас "⁠dziugss⁠" Степонавічюс.

Водночас легендарна данська організація Astralis переживає чергову кризу. Розпочавши етап із впевненої перемоги над GamerLegion (13:4), вони потім зазнали двох болючих поразок від 9z (5:13) та TYLOO (6:13). Особливо проблемною для данців стала карта Nuke, де їхня оборона виглядала безпорадною.

Також варто відзначити BIG, які після героїчного камбеку зі стадії 0:12 проти NRG у першому етапі продовжують боротьбу з рахунком 2 – 1 за картами, перемігши paiN та MIBR.

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Український слід: стійкість B8 та амбіції Monte

Українські вболівальники мають привід для гордості, адже обидва вітчизняні колективи демонструють характер у Кельні. Monte розпочали свій шлях з упевненої перемоги над господарями турніру BIG (13:8). У другому раунді вони зустрілися з G2 у надзвичайно напруженому поєдинку на Mirage. Матч затягнувся до потрійних овертаймів, де українська команда все ж поступилася з рахунком 17:19, хоча мала всі шанси на перемогу. Проте Monte швидко оговталися і в третьому раунді здолали бразильців із Legacy (13:11), що дозволило їм вийти на статистику 2 – 1 за картами.

B8, своєю чергою, опинилися у важчому становищі після двох стартових поразок. Спочатку вони у близькій боротьбі поступилися FUT (11:13), а потім не змогли впоратися з M80 (10:13), яку обіграли з рахунком 2:0 на Stage 1. Опинившись за крок від вильоту з рахунком 0 – 2, українці зустрілися з GamerLegion у матчі на вибування. Серія стала справжнім випробуванням: після перемоги на Inferno та поразки на Mirage доля вирішувалася на Nuke. Поступаючись 2 – 9 після першої половини, B8 здійснили вдалий камбек за сторону атаки й вирвали перемогу (13:11), зберігши місце на турнірі.

B8 проти M80 на IEM Cologne Major 2026 Stage 2: дивіться відео

Перші втрати: хто вже поїхав додому

Етап Stage 2 став фатальним для трьох колективів:

Першою турнір залишила австралійська команда FlyQuest. Попри успішний шлях у першому етапі, де вони вибили Team Liquid, у другій стадії австралійці не змогли виграти жодного матчу. Поразки від 9z, Legacy та фінальний програш бразильцям із paiN Gaming (0 – 2) відправили їх додому зі статистикою 0 – 3.

Другою командою, що завершила виступи, стала GamerLegion. Колектив під керівництвом досвідченого Януша "Snax" Погожельського не зміг знайти свою гру, програвши Astralis, BetBoom та українцям із B8.

Третя команда, яка вибула з турніру – Astralis. Вона перемогла GamerLegion, але програла 9z Team, TYLOO і paiN Gaming. Гра з paiN відбулася вже в рамках четвертого раунду.

Цей мейджор став для нас жахливим. Здавалося, що інші команди гналися за своєю мрією, а ми – ні,

– заявив після вильоту капітан GamerLegion Януш "Snax" Погожельський.

Анонс четвертого раунду

Попереду на вболівальників чекає четвертий раунд, який визначить ще трьох учасників Stage 3 та трьох, що покинуть змагання.

У кошику команд зі статистикою 2 – 1 матчі такі:

G2 проти BIG.

Monte прямо зараз пробують здолати BetBoom.

TYLOO грають проти 9z.

У кошику 1 – 2 пройдуть матчі на вибування:

Astralis уже зійшлась у важкій дуелі з paiN і вибула.

B8 перемогли MIBR.

Північноамериканці з M80 згодом зіграють із Legacy.

Для багатьох команд поразка у цьому раунді означатиме не лише виліт із турніру, а й втрату критичних очок у рейтингу Valve, що може позбавити їх прямих запрошень на майбутні престижні турніри.

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Про турнір та його значення

IEM Cologne Major 2026 є ключовою подією у календарі Counter-Strike 2. Турнір проходить у Німеччині, а його фінальна частина традиційно відбудеться на легендарній Lanxess Arena, яку називають "собором Counter-Strike". Окрім престижного титулу та солідного призового фонду, змагання мають колосальний вплив на регіональний рейтинг Valve (VRS).

Результати в Кельні стануть визначальними для формування списку запрошень на турніри другої половини року, такі як PGL Masters Bucharest та BLAST Open Porto. Крайній термін оновлення рейтингу – 6 липня, тому кожен виграний раунд у Кельні може стати квитком у вищу лігу світового кіберспорту на наступні шість місяців.