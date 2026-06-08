Как завершился первый этап IEM Cologne Major 2026

По итогам Stage 1 по три победы одержали украинцы из B8 и российская команда BetBoom. Оба досрочно прошли дальше. Последний день определил еще трех участников, которые пошли в следующие этапы – TYLOO, BIG и FlyQuest. По данным Liquipedia, они победили Lynn Vision Gaming, NRG и Team Liquid соответственно. На первом этапе турнир покинули 8 команд: SINNERS Esports, Gaimin Gladiators, HEROIC, Sharks Esports, THUNDERdOWNUNDER, Lynn Vision Gaming, NRG и Team Liquid.

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Stage 2: как прошли первые три раунда

По состоянию на 8 июня, то есть за прошедшие выходные, турнир успел провести еще три раунда игр в рамках Stage 2. Все они, к сожалению, прошли под полное доминирование россиян из Spirit. Коллектив завершил стадию со счетом 3 – 0 по матчам, как в свое время, напомним, произошло с украинской командой B8 на Stage 1.

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Их путь начался с победы над BetBoom (13:5), которая на первом этапе также имела три победы и ноль поражений, продолжился разгромом MIBR (13:1) и завершился триумфом в серии против 9z, где соперники смогли взять лишь четыре раунда за две карты, пишет издание Pley.gg. Главной звездой не только команды, но и всего турнира стал 19-летний Даниил "donk" Кришковец, который установил очень высокий рейтинг 2,27 за четыре карты.

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Настоящей сенсацией стал выход в следующую стадию турецкой организации FUT Esports. Несмотря на неудачные выступления на предыдущих турнирах в Северной Америке, команда сумела одержать три победы подряд. В решающем матче за выход в Stage 3 они одолели именитых G2 Esports со счетом 2 – 1.

Я не удивлен нашими результатами. Мы хорошо подготовились к этому турниру и не воспринимаем его как нечто особенное, поэтому не испытываем лишнего давления,

– прокомментировал успех своей команды игрок FUT Джиугас "dziugss" Степонавичюс.

В то же время легендарная датская организация Astralis переживает очередной кризис. Начав этап с уверенной победы над GamerLegion (13:4), они затем потерпели два болезненных поражения от 9z (5:13) и TYLOO (6:13). Особенно проблемной для датчан стала карта Nuke, где их оборона выглядела беспомощной.

Также стоит отметить BIG, которые после героического камбека со стадии 0:12 против NRG в первом этапе продолжают борьбу со счетом 2 – 1 по картам, победив paiN и MIBR.

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Украинский след: устойчивость B8 и амбиции Monte

Украинские болельщики имеют повод для гордости, ведь оба отечественных коллектива демонстрируют характер в Кельне. Monte начали свой путь с уверенной победы над хозяевами турнира BIG (13:8). Во втором раунде они встретились с G2 в чрезвычайно напряженном поединке на Mirage. Матч затянулся до тройных овертаймов, где украинская команда все же уступила со счетом 17:19, хотя имела все шансы на победу. Однако Monte быстро оправились и в третьем раунде одолели бразильцев из Legacy (13:11), что позволило им выйти на статистику 2 – 1 по картам.

B8, в свою очередь, оказались в более тяжелом положении после двух стартовых поражений. Сначала они в близкой борьбе уступили FUT (11:13), а затем не смогли справиться с M80 (10:13), которую обыграли со счетом 2:0 на Stage 1. Оказавшись в шаге от вылета со счетом 0 – 2, украинцы встретились с GamerLegion в матче на выбывание. Серия стала настоящим испытанием: после победы на Inferno и поражения на Mirage судьба решалась на Nuke. Уступая 2 – 9 после первой половины, B8 совершили удачный камбэк за сторону атаки и вырвали победу (13:11), сохранив место на турнире.

B8 против M80 на IEM Cologne Major 2026 Stage 2: смотрите видео

Первые потери: кто уже уехал домой

Этап Stage 2 стал роковым для трех коллективов:

Первой турнир покинула австралийская команда FlyQuest. Несмотря на успешный путь в первом этапе, где они выбили Team Liquid, во второй стадии австралийцы не смогли выиграть ни одного матча. Поражения от 9z, Legacy и финальный проигрыш бразильцам с paiN Gaming (0 – 2) отправили их домой со статистикой 0 – 3.

Второй командой, завершившей выступления, стала GamerLegion. Коллектив под руководством опытного Януша "Snax" Погожельского не смог найти свою игру, проиграв Astralis, BetBoom и украинцам из B8.

Третья команда, которая выбыла из турнира – Astralis. Она победила GamerLegion, но проиграла 9z Team, TYLOO и paiN Gaming. Игра с paiN состоялась уже в рамках четвертого раунда.

Этот мэйджор стал для нас ужасным. Казалось, что другие команды гнались за своей мечтой, а мы – нет,

– заявил после вылета капитан GamerLegion Януш "Snax" Погожельский.

Анонс четвертого раунда

Впереди болельщиков ждет четвертый раунд, который определит еще трех участников Stage 3 и трех, покинувших соревнования.

В корзине команд со статистикой 2 – 1 матчи следующие:

G2 против BIG.

Monte прямо сейчас пробуют одолеть BetBoom.

TYLOO играют против 9z.

В корзине 1 – 2 пройдут матчи на выбывание:

Astralis уже сошлась в тяжелой дуэли с paiN и выбыла.

B8 победили MIBR.

Североамериканцы из M80 впоследствии сыграют с Legacy.

Для многих команд поражение в этом раунде будет означать не только вылет из турнира, но и потерю критических очков в рейтинге Valve, что может лишить их прямых приглашений на будущие престижные турниры.

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О турнире и его значении

IEM Cologne Major 2026 является ключевым событием в календаре Counter-Strike 2. Турнир проходит в Германии, а его финальная часть традиционно состоится на легендарной Lanxess Arena, которую называют "собором Counter-Strike". Кроме престижного титула и солидного призового фонда, соревнования имеют колоссальное влияние на региональный рейтинг Valve (VRS).

Результаты в Кельне станут определяющими для формирования списка приглашений на турниры второй половины года, такие как PGL Masters Bucharest и BLAST Open Porto. Крайний срок обновления рейтинга – 6 июля, поэтому каждый выигранный раунд в Кельне может стать билетом в высшую лигу мирового киберспорта на следующие шесть месяцев.