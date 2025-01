Деталі дослідження

Учені з Імперського коледжу Лондона та Університету Граца в Австрії опитали понад 600 аспірантів про їхній досвід проведення часу в іграх з відкритим світом, зокрема про самопочуття після сенсу гри. Вони виявили, що такі відеоігри значно підвищують рівень відволікання від негативних думок і реальності (так званий когнітивний ескапізм), рівень релаксації та загальне психічне благополуччя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Medical Internet Research.

Результати показали, що ігри в жанрі Open-world можуть бути протиотрутою від інших цифрових активностей, якими ми займаємося, таких як прокрутка соціальних мереж, що навпаки асоціюється з погіршенням психічного здоров'я.

Забезпечуючи захоплююче середовище, яке дозволяє відволіктися, емоційно розслабитися і знайти сенс, ці ігри можуть слугувати цінним інструментом для зміцнення психологічного та емоційного здоров'я,

– пишуть дослідники.

На основі 32 інтерв'ю та 609 опитувань учасники висловили відчуття підвищеного "внутрішнього спокою", а також здатності "забути свої щоденні турботи" й "відключитися" від усього, що відбувається навколо. Один учасник описав гру у відкритому світі як "мою форму медитації".

У відповідях волонтерів згадувалося про спокій, розслаблення і задоволення, а також про зняття стресів і заспокоєння напруги. Деякі гравці говорили, що в грі вони "відчули покликання" і зростали як особистість.

Схоже, що саме велика свобода дій, надана гравцям у іграх з відкритим світом, і багатство цих віртуальних світів можуть сприяти поліпшенню психічного здоров'я. Це те, що розробники ігор могли б взяти на озброєння.

Вчені не називали багато ігор, які могли б слугувати прикладом, але згадали в своєму звіті про The Legend of Zelda: Breath of the Wild. До ігор з відкритим світом також належать GTA, Assassin’s Creed, The Witcher, S.T.A.L.K.E.R., Starfield, Kingdom Come: Deliverance та сотні інших.