Детали исследования

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Граца в Австрии опросили более 600 аспирантов об их опыте проведения времени в играх с открытым миром, в частности о самочувствии после смысла игры. Они обнаружили, что такие видеоигры значительно повышают уровень отвлечения от негативных мыслей и реальности (так называемый когнитивный эскапизм), уровень релаксации и общее психическое благополучие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Medical Internet Research.

Смотрите также Винничанин организует благотворительные турниры по CS2 и Dota 2: как они проходят и какие дальнейшие планы

Результаты показали, что игры в жанре Open-world могут быть противоядием от других цифровых активностей, которыми мы занимаемся, таких как прокрутка социальных сетей, что наоборот ассоциируется с ухудшением психического здоровья.

Обеспечивая увлекательную среду, которая позволяет отвлечься, эмоционально расслабиться и найти смысл, эти игры могут служить ценным инструментом для укрепления психологического и эмоционального здоровья,

– пишут исследователи.

На основе 32 интервью и 609 опросов участники выразили ощущение повышенного "внутреннего спокойствия", а также способности "забыть свои ежедневные заботы" и "отключиться" от всего, что происходит вокруг. Один участник описал игру в открытом мире как "мою форму медитации".

В ответах волонтеров упоминалось о спокойствии, расслаблении и удовольствии, а также о снятии стрессов и успокоении напряжения. Некоторые игроки говорили, что в игре они "почувствовали призвание" и росли как личность.

Похоже, что именно большая свобода действий, предоставленная игрокам в играх с открытым миром, и богатство этих виртуальных миров могут способствовать улучшению психического здоровья. Это то, что разработчики игр могли бы взять на вооружение.

Ученые не называли много игр, которые могли бы служить примером, но упомянули в своем отчете о The Legend of Zelda: Breath of the Wild. К играм с открытым миром также относятся GTA, Assassin's Creed, The Witcher, S.T.A.L.K.E.R., Starfield, Kingdom Come: Deliverance и сотни других.