8 ігор, які ми мріємо побачити цього року на Summer Game Fest

Summer Game Fest – великий ігровий фестиваль, що об'єднує всю індустрію відеоігор. Протягом кількох літніх днів учасники проводять демонстрації, роблять анонси, випускають трейлери, розкривають плани й навіть дозволяють пограти в демоверсії своїх проєктів. Ось кілька найочікуваніших ігор, про які ми хочемо почути цього року.

Подія пройде з 7 по 10 червня. Очікується, що принаймні деякі заходи будуть транслювати онлайн. Розклад можна переглянути на офіційному сайті фестивалю, передає Games 24.

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Список найбажаніших

Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Так, ми знаємо, що новий трейлер вийшов не так давно. Але кожен фанат гри від FromSoftware хоче побачити трохи більше про майбутнє DLC, яке очікується 21 червня.

Так, ми знаємо, що новий трейлер вийшов не так давно. Але кожен фанат гри від FromSoftware хоче побачити трохи більше про майбутнє DLC, яке очікується 21 червня. Fable 4 . Минуло занадто багато часу, відколи ми востаннє чули про продовження легендарної фентезійної франшизи від Playground Games. У лютому повідомлялося, що вона може вийти у 2025 році й уже наблизилась до фінальної стадії розробки. Тож було б непогано побачити трейлер чи почути трохи більше деталей.

. Минуло занадто багато часу, відколи ми востаннє чули про продовження легендарної фентезійної франшизи від Playground Games. У лютому повідомлялося, що вона може вийти у 2025 році й уже наблизилась до фінальної стадії розробки. Тож було б непогано побачити трейлер чи почути трохи більше деталей. The Sims 5 . EA мовчить про продовження улюбленого мільйонами симулятора життя й утоплення в басейні, а інсайдери тим часом поступово зливають інформацію про Project Rene. Тож так, всі очікують більше інформації, адже скільки можна ще чекати?

. EA мовчить про продовження улюбленого мільйонами симулятора життя й утоплення в басейні, а інсайдери тим часом поступово зливають інформацію про Project Rene. Тож так, всі очікують більше інформації, адже скільки можна ще чекати? Assassin's Creed Shadows. Трейлер довгоочікуваного продовження Assassin's Creed в антуражі середньовічної Японії нещодавно отримав перший трейлер. Ми детально розповіли про все, що відомо про цю гру сьогодні, але все ще очікуємо на більшу кількість подробиць. Можливо, навіть на демонстрацію ґеймплею. Це цілком реально, враховуючи, що в останній день фестивалю пройде Ubisoft Forward – особиста подія розробника, що включатиме анонси, оновлення та попередній перегляд майбутніх ігор.

Трейлер Assassin's Creed Shadows: дивіться відео