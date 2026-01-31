Перший інді-хіт 2026 року поєднав Vampire Survivors та Armored Core

У Steam набуває популярності цікава відеогра під назвою Vital Shell, яку вже охрестили дитям ери PS1 та хітової Vampire Survivors.

У чартах Steam впродовж січня впевненим лідером за відсотковим співвідношенням позитивних відгуків стала інді-відеогра Vital Shell, інформує SteamDB.

Цікаво Виживання на висоті: відбувся реліз атмосферної гри Cairn

Наступний інді-хіт у Steam?

7 січня 2026 року відбувся реліз інді-проєкту від MarvinWizard, який дозволяє обрати власного "меха" та вирушити на винищення полчищ ворогів, точнісінько як в хітовій Vampire Survivors.

Рівні Vital Shell розраховані на 20 хвилин та мають високу репетативність, що дозволяє легко зникнути у грі на довгі години.

Візуальна складова віддає шану меха-тематиці кінця 90-их років, а відчуття ностальгії лише посилює напрочуд вдалий саундтрек, повідомляє gamesradar+.

Трейлер гри: дивіться відео

Станом на кінець січня, рецензії Vital Shell у Steam знаходяться на відмітці у "виключно схвальні" (97% з 1 018 відгуків), що робить гру найрейтинговішим проєктом 2026 року, випущеним на платформі Valve.

Наразі гра пропонує до проходження 5 рівнів, 5 босів та 5 персонажів, а також кілька мінібосів і цілу купу апгрейдів і все це за скромну ціну в 149 гривень.

Цілком ймовірно, що після хвилі інтересу до проєкту, розробники запланують його подальшу підтримку.

Якими були найрейтинговіші ігри (за відсотковим співвідношенням) 2025 року в Steam?