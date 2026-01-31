Первый инди-хит 2026 года соединил Vampire Survivors и Armored Core
- Vital Shell стала лидером по процентному соотношению положительных отзывов в Steam в январе 2026 года, получив "исключительно положительные" рецензии (97% из 1 018 отзывов).
- Игра предлагает 5 уровней, 5 боссов, 5 персонажей, минибоссов и апгрейды, сочетая стиль PS1 и Vampire Survivors, за цену 149 гривен.
В Steam набирает популярность интересная видеоигра под названием Vital Shell, которую уже окрестили ребенком эры PS1 и хитовой Vampire Survivors.
В чартах Steam в течение января уверенным лидером по процентному соотношению положительных отзывов стала инди-видеоигра Vital Shell, информирует SteamDB.
Следующий инди-хит в Steam?
7 января 2026 года состоялся релиз инди-проекта от MarvinWizard, который позволяет выбрать собственного "меха" и отправиться на истребление полчищ врагов, точно как в хитовой Vampire Survivors.
Уровни Vital Shell рассчитаны на 20 минут и имеют высокую репетативность, что позволяет легко исчезнуть в игре на долгие часы.
Визуальная составляющая отдает дань уважения меха-тематике конца 90-ых годов, а ощущение ностальгии только усиливает удивительно удачный саундтрек, сообщает gamesradar+.
Трейлер игры: смотрите видео
По состоянию на конец января, рецензии Vital Shell в Steam находятся на отметке в "исключительно положительные" (97% из 1 018 отзывов), что делает игру самым рейтинговым проектом 2026 года, выпущенным на платформе Valve.
Сейчас игра предлагает к прохождению 5 уровней, 5 боссов и 5 персонажей, а также несколько минибоссов и целую кучу апгрейдов и все это за скромную цену в 149 гривен.
Вполне вероятно, что после волны интереса к проекту, разработчики запланируют его дальнейшую поддержку.
Какими были самые рейтинговые игры (по процентному соотношению) 2025 года в Steam?
Третье место занял супергеройский игровой "сериал" Dispatch с рейтингом в 96.49%.
На втором расположился симулятор наркоимперии Schedule I – 96.84%.
Первое место завоевала новая игра создателя легендарной Undertale. DELTARUNE получила рейтинг в 97.11%.