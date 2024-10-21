Ця гра отримала мільйон завантажень після релізу, а тепер стане кіберспортивною дисципліною

Нова мобільна гра у жанрі Battle Royale, розроблена індійською студією SuperGaming, перевищила 1 мільйон завантажень на платформах iOS і Android після її запуску 16 жовтня. Лише за кілька днів після цього успіху компанія оголосила про свої плани вивести проєкт на кіберспортивну сцену.

Гра Indus отримала річну дорожню карту, яка демонструє її перетворення на кіберспорт і подальший розвиток у цьому напрямку. Зокрема, повідомляється про серію турнірів та інших заходів, об'єднаних назвою Clutch India Movement, пише eSportsInsider.

Дивіться також Ніколи не вгадаєте, що саме хочуть зробити кіберспортом: це навіть не комп'ютерна гра

Як це буде

Королівська битва, розроблена в Індії, зібрала 14 мільйонів попередніх реєстрацій ще до свого виходу. У день запуску компанія відзначила, що Indus очолила чарти безкоштовних ігор в App Store для iOS та Google Play Store.

Indus прагне відрізнити себе від інших представників жанру завдяки своїй "системі образи", що дозволяє гравцям оголошувати суперництво між собою. З моменту релізу було оголошено понад 200 000 "образ".

Тепер студія планує поєднувати турніри та ком'юніті-заходи для створення процвітаючої кіберспортивної спільноти. Крім того, SuperGaming активно заохочуватиме сторонніх організаторів до проведення заходів і турнірів Indus, надаючи для цього всі інструменти.

Перше офіційне змагання, Indus International Tournament, стартує в листопаді. Протягом чотирьох етапів найкращі індійські та міжнародні команди змагатимуться за призовий фонд у майже 300 000 доларів. У жовтні 2025 року відбудеться міжнародний турнір Indus International Mahasangram.

Дивіться трейлер Indus Battle Royale: відео

Виходячи на ринок мобільного кіберспорту, Індія приєднається до таких проєктів, як Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Free Fire та PUBG Mobile (Battlegrounds Mobile India), які вже здобули популярність в Азії. Тож конкуренція буде високою.