Усі шанувальники Call of Duty: Warzone знають, що час від часу в цій відеогрі проходять різноманітні кросовери. Зазвичай вони пов'язані з людьми та певною знаковою подією, щоправда, бувають й цікаві винятки. Наприклад, міфологічний монстр Крампус, який тероризував геймерів під час різдвяних свят.

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Сміливий кросовер

Цікаво, що згідно з новою інформацією, останньому можуть скласти компанію ще кілька відомих фантастичних істот. Авторитетний інсайдер Том Хендерсон стверджує, що в грі Call of Duty: Warzone може пройти тематична подія за участі Кінг-Конга та Ґодзілли. Щоправда, наразі невідомо, в якому форматі це взагалі може відбутися.

Інформатор відзначив, що бачив два концепт-арти, які присвячені цим чудовиськам. На першому було зображено Кінг-Конга, який тримає у руках літак часів Другої світової війни, а на другому – Ґодзіллу, який стріляє яскравим потужним променем у своїх ворогів. Також він додав, що ці концепт-арти пов'язані з другим сезоном Call of Duty: Warzone.

Невелика проблема

Том Хендерсон зазначив, що кросовер дуже сміливий, щоправда, в ситуації з ним є одна невелика проблема. Річ у тім, що найближчим часом немає події, якій він міг би бути присвячений. А останній фільм за участі цих чудовиськ вийшов ще в березні 2021 року, а називався він "Ґодзілла проти Конга".

Тому інсайдер припустив, що ця колаборація може бути якось пов'язана з фільмом "Світ Юрського періоду 3: Домініон", який вийде вже 11 червня. Можливо, ця пара з'явиться в грі Call of Duty: Warzone разом з героями стрічки та динозаврами.

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