Все поклонники Call of Duty: Warzone знают, что время от времени в этой видеоигре проходят разнообразные кроссоверы. Обычно они связаны с людьми и определенным знаковым событием, правда, бывают и интересные исключения. Например, мифологический монстр Крампус, который терроризировал геймеров во время рождественских праздников.

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Смелый кроссовер

Интересно, что согласно новой информации, последнему могут составить компанию еще несколько известных фантастических существ. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что в игре Call of Duty: Warzone может пройти тематическое событие с участием Кинг-Конга и Годзиллы. Правда, пока неизвестно, в каком формате это вообще может произойти.

Информатор отметил, что видел два концепт-арты, посвященных этим чудовищам. На первом был изображен Кинг-Конга, который держит в руках самолет времен Второй мировой войны, а на втором – Годзилла, стреляющий ярким мощным лучом в своих врагов. Также он добавил, что эти концепт-арты связаны со вторым сезоном Call of Duty Warzone.

Небольшая проблема

Том Хендерсон отметил, что кроссовер очень смелый, правда, в ситуации с ним есть одна небольшая проблема. Дело в том, что в ближайшее время нет события, которому он мог бы быть посвящен. А последний фильм с участием этих чудовищ вышел еще в марте 2021 года, а назывался он "Годзилла против Конга".

Поэтому инсайдер предположил, что эта коллаборация может быть связана с фильмом "Мир Юрского периода 3: Доминион", который выйдет уже 11 июня. Возможно, эта пара появится в игре Call of Duty: Warzone вместе с героями фильма и динозаврами.

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