Мод для дорослих з'являється одним із перших

Якщо ви колись грали в The Sims і завантажували додатковий контент, то, ймовірно, рано чи пізно повинні були натрапити на спеціальні модифікації, які дозволяють гравцям роздягати персонажів і при цьому повністю ігнорувати цензуру, котра зазвичай закриває пікселями всі оголені місця. Такі моди також часто додають різний контент, на кшталт відвертих костюмів, секс-іграшок, предметів інтерєру та відео для екранів ігрових телевізорів. Хоча InZOI існує лише 6 днів, для гри вже вийшов аналогічний мод від TURBODRIVER, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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На відміну від The Sims, де інтимні сцени зображені дуже умовно й не показують усе занадто детально, Inzoi позиціонується як реалістичний симулятор життя, тому демонструє інтимні моменти ваших персонажів трохи більш відкрито, хоча й так само приховує головне. Однак, з появою цього мода, гра набуває зовсім іншого характеру.

Мод, створений користувачем TURBODRIVER, відомим за WickedWhims для The Sims, пропонує гравцям повну свободу дій у віртуальному світі Inzoi. Завдяки відсутності захисту Deunvo, мод дозволяє змінювати анімацію та взаємодію між персонажами, роблячи їх більш реалістичними та відвертими.

На офіційному сайті мода розміщено прості інструкції для його встановлення – всього чотири етапи, які є дуже простими. Але для цього вам знадобиться встановлення спеціальної програми "inZOI Mod Enabler", яку пропонують завантажити з сайту NexusMods.

Ось усе, що обіцяє модифікація на цьому етапі свого розвитку:

Повністю анімований та інтерактивний секс . Лягайте на ліжко, диван, підлогу чи будь-де, де вам заманеться, і займайтеся сексом з ким заманеться. Насолоджуйтесь різними анімаціями від постійно зростаючої кількості авторів. Усі процеси повністю контрольовані: запрошуйте, приєднуйтесь, міняйтесь місцями, рухайтесь, роздягайтесь та виконуйте багато інших дій у процесі.

. Лягайте на ліжко, диван, підлогу чи будь-де, де вам заманеться, і займайтеся сексом з ким заманеться. Насолоджуйтесь різними анімаціями від постійно зростаючої кількості авторів. Усі процеси повністю контрольовані: запрошуйте, приєднуйтесь, міняйтесь місцями, рухайтесь, роздягайтесь та виконуйте багато інших дій у процесі. Повністю деталізовані комп'ютерні моделі тіл. Можна роздягнути персонажа до білизни чи повністю. Це доступно в будь-який момент і без цензури.

Спеціальні та технічні можливості, налаштування та функції. Гнучкі налаштування, які вам можуть бути знайомі по The Sims, тут також присутні.

Нагадаємо, остаточної дати релізу inZOI поки що немає, але розробники вже оголосили системні вимоги. Гра призначена на досить просунутих комп'ютерів, оскільки розроблялась на Unreal Engine 5.