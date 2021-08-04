Історія Minecraft за 23 секунди: геймер показав оригінальний варіант "проходження" гри – відео
Джерело:Reddit GEVids
Шанувальник гри Minecraft опублікував цікаву роботу на Reddit, яка дуже сподобалася геймерам. Він показав всі дії, які мають зробити гравці, щоб пройти цю відеогру.
Напевно, всі геймери знають, що у грі Minecraft можна реалізувати навіть найбожевільніший задум. А тому й недивно, що шанувальники цієї відеогри постійно відзначаються різноманітними оригінальними роботами.
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Саме за такий цікавий проєкт взявся й головний герой цієї історії, а результатом своєї роботи поділився на відомій платформі Reddit. Користувач з нікнеймом GEVids назвав своє відео "Історія Minecraft", а загалом показав всі дії, які мають зробити гравці, щоб повноцінно пройти цю відеогру. Але найцікавіше, що він витратив лише 23 секунди на таке своєрідне проходження відеогри.
Розпочинається його історія з класичного зрубаного дерева, а завершується показом трофея (яйця), який гравці отримують після вбивства Дракона Краю. Також цікаво, що наприкінці з'являється кадр зі стартовою локацією, тобто все починається з самого початку. Можливо, це оригінальний натяк на те, що повторно проходити цю гру також цікаво.
Ентузіаст відзначив, що на створення цього відео витратив близько 20 годин. Також він додав, що у своїй роботі активно використовував командні блоки. Нагадаємо, що останні потрібні для створення складних механізмів, а загалом вони виконують записані в них консольні команди. З цікавого ще можна відзначити, що для покращення графічної складової він використав пак шейдерів з назвою "Sildur's".
Наостанок можна ще додати, що така оригінальна робота дуже сподобалася користувачам Reddit. Загалом запис GEVids вже став одним з найпопулярніших у цьому розділі: 46 тисяч вподобань та понад 400 коментарів.
"Проходження" відеогри Minecraft від користувача GEVids: відео