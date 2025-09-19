Новинка вже доступна на ПК у Steam та Xbox Series X|S і отримує схвальні відгуки від перших гравців за оптимізацію та інноваційний геймплей, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Безплатний шутер Arena Breakout Infinite підкорює Steam

Що пропонує гравцям Jump Space?

Jump Space – це новий проєкт, у якому розробники зі студії Keepsake Games поєднали свою любов до космосу та кооперативних ігор. Гравцям пропонують стати частиною екіпажу космічного корабля та вирушити у всесвіт для виконання різноманітних завдань і участі у випадкових подіях. Грати можна як самостійно, так і в команді до чотирьох осіб.

Трейлер Jump Space – дивіться відео:

Ключовою особливістю гри є безшовний геймплей. Гравці можуть миттєво перемикатися між керуванням кораблем у космічному просторі та наземними боями від першої особи, просто залишаючи своє судно.

Для успішного виконання місій команді доведеться обслуговувати та покращувати свій корабель, добуваючи необхідні деталі для ремонту та модернізації.

Скриншоти Jump Space

Наскільки популярною є Jump Space?

Гра вийшла в ранньому доступі на ПК (Steam), Xbox Series X та S. На старті вона показала високий інтерес аудиторії: піковий онлайн у Steam перевищив 10 тисяч гравців і продовжував зростати. Перші покупці позитивно оцінили хорошу оптимізацію, широкий вибір зброї та плавний перехід між космічними й наземними битвами.

Нечисленні оглядачі також відзначили привабливу графіку та вдале поєднання жанрів. Єдиним суттєвим недоліком наразі називають відсутність кросплатформового мультиплеєра між ПК та Xbox, проте розробники обіцяють додати цю функцію в майбутніх оновленнях.