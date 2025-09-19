Новинка уже доступна на ПК в Steam и Xbox Series X|S и получает положительные отзывы от первых игроков за оптимизацию и инновационный геймплей, рассказывает 24 Канал.

Что предлагает игрокам Jump Space?

Jump Space – это новый проект, в котором разработчики из студии Keepsake Games объединили свою любовь к космосу и кооперативным играм. Игрокам предлагают стать частью экипажа космического корабля и отправиться во вселенную для выполнения различных задач и участия в случайных событиях. Играть можно как самостоятельно, так и в команде до четырех человек.

Трейлер Jump Space – смотрите видео:

Ключевой особенностью игры является бесшовный геймплей. Игроки могут мгновенно переключаться между управлением кораблем в космическом пространстве и наземными боями от первого лица, просто покидая свое судно.

Для успешного выполнения миссий команде придется обслуживать и улучшать свой корабль, добывая необходимые детали для ремонта и модернизации.

Скриншоты Jump Space

Насколько популярной является Jump Space?

Игра вышла в раннем доступе на ПК (Steam), Xbox Series X и S. На старте она показала высокий интерес аудитории: пиковый онлайн в Steam превысил 10 тысяч игроков и продолжал расти. Первые покупатели положительно оценили хорошую оптимизацию, широкий выбор оружия и плавный переход между космическими и наземными сражениями.

Немногочисленные обозреватели также отметили привлекательную графику и удачное сочетание жанров. Единственным существенным недостатком пока называют отсутствие кроссплатформенного мультиплеера между ПК и Xbox, однако разработчики обещают добавить эту функцию в будущих обновлениях.