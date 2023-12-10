Геймер порівняв кадри трейлера GTA 6 з місцями в оригінальній GTA: Vice City – що з цього вийшло

Шанувальник ігор Rockstar порівняв скриншоти з оригінальної GTA: Vice City 2002 року виходу з дебютним трейлером GTA 6, показавши, наскільки сильно розвинулася графічна складова відеоігор за останні 20 років.

Шанувальник серії Grand Theft Auto порівняв кадри з трейлера шостої частини з локаціями GTA: Vice City 2002 року випуску, і відмінності справді вражають.

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Цілу декаду шанувальники GTA терпляче чекали, поки Rockstar бодай анонсують наступну частину культової серії.

І ось, коли нарешті з'явився дебютний трейлер GTA 6, він аж ніяк не розчарував фанатів та за короткий час став осередком численних теорій та цікавих спостережень.

На хвилі хайпу, користувач Reddit під ніком Enough-Engineering41 вирішив порівняти зображення різних локацій із GTA: Vice City із їх зображеннями в трейлері GTA 6, події якої розгорнуться в оновленій версії того ж міста.

Фото з Reddit

На світлинах видно, що геймер старанно підбирав однакові локації, такі як Vice Beach, узбережжя з готелями чи вантажний корабель, пришвартований в гавані.

Фото з Reddit

Завдяки такому покадровому порівнянню чітко видно неймовірний стрибок в графіці, який не є чимось дивним, враховуючи 20-річну різницю у віці між зображеннями.

Фото з Reddit

Однак при цьому це все лише верхівка айсберга, оскільки в Rockstar підтвердили, що дія GTA 6 розгортається в цілому штаті Леоніда і виходять далеко за межі самого лишень Вайс-Сіті.

Фото з Reddit