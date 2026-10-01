Рекордна карта й нові правила

Розробники підтвердили, що територія нової гри вдвічі перевищує розміри карти Grand Theft Auto 5. Автори прагнуть дати гравцям свободу дослідження, але не плануватимуть маршрути кожним куточком віртуального світу, пише Dexerto.

Частина завдання сюжету гри полягає в тому, щоб провести гравця картою автентичним та цікавим шляхом,

– прокоментував віцепрезидент із сторітеллінгу Rockstar Руперт Гамфріс.

Він підкреслив, що автори прагнуть надати можливість відчути культуру та унікальну атмосферу більшості місць. Локація Вайс-Сіті відтворює місто Маямі, а болота Грассріверс відповідають заповіднику Еверглейдс. При цьому творці свідомо відмовилися від аналогів Діснейленду, парку Юніверсал та космічного узбережжя NASA.

Усе це означає, що для вивчення всієї карти нової гри вам доведеться відхилятися від основного сюжету, гуляти картою, брати додаткові завдання тощо.

У нас немає часу показувати вам абсолютно все,

– додав Руперт Гамфріс.

Гравці отримають повну свободу для самостійних відкриттів за межами головної сюжетної лінії. Творці переконують, що цей світ суттєво відрізняється від усіх попередніх проєктів компанії.

Погодні аномалії та живий світ

Окрім величезних територій, команда створила просунуту систему погоди з ураганами та потужними поривами вітру, які безпосередньо впливають на персонажів у грі. Артдиректор Аарон Гарбут підкреслив, що автори були буквально одержимі кожною деталлю цього світу.