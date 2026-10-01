Рекордная карта и новые правила

Разработчики подтвердили, что территория новой игры в два раза превышает размеры карты Grand Theft Auto 5. Авторы стремятся дать игрокам свободу исследования, но не будут планировать маршруты по каждому уголку виртуального мира, пишет Dexerto.

Часть сюжетной задачи игры заключается в том, чтобы провести игрока по карте аутентичным и интересным путем,

– прокомментировал вице-президент Rockstar по сюжету Руперт Хамфрис.

Он подчеркнул, что разработчики стремятся дать возможность почувствовать культуру и уникальную атмосферу большинства мест. Локация Вайс-Сити воссоздает город Майами, а болота Грассриверс соответствуют заповеднику Эверглейдс. При этом создатели сознательно отказались от аналогов Диснейленда, парка "Юниверсал" и космического побережья NASA.

Все это означает, что для изучения всей карты новой игры вам придется отклоняться от основного сюжета, бродить по карте, брать дополнительные задания и т. д.

У нас нет времени показывать вам абсолютно все,

– добавил Руперт Хамфрис.

Игроки получат полную свободу для самостоятельных открытий за пределами главной сюжетной линии. Создатели уверяют, что этот мир существенно отличается от всех предыдущих проектов компании.

Погодные аномалии и живой мир

Помимо огромных территорий, команда создала передовую систему погоды с ураганами и мощными порывами ветра, которые напрямую влияют на персонажей в игре. Арт-директор Аарон Гарбут подчеркнул, что авторы были буквально одержимы каждой деталью этого мира.