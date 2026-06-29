Пильні шанувальники Grand Theft Auto 6 ретельно вивчили кожнісінький шматочок достпуних медіафайлів, присвячених грі аби створити інтерактивну мапу віртуального світу ще до її релізу, повідомляє 24 Канал.

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Мапа GTA 6 вже є онлайн?

Командній роботі фанатів проєкту Rockstar слід повчитися. Поки одні фанати відшукали дівчину з обкладинки гри, інші створили неймовірну мапу, яка дає перше уявлення як виглядатиме ігровий світ майбутнього бестселлера.

Для цього пильні шанувальники зібрали усе – від трейлерів та скриншотів до рекламних матеріалів та витоків, об'єднавши це на одному порталі.

Результатом стала інтерактивна карта із понад сотнею "точок інтересу", що детально описані та каталогізовані. Знайти її можна на map.stateofleonida.net.

Другий трейлер гри: дивіться відео

Фанати нанесли на мапу дороги, магазини, визначні пам'ятки та інше. Також не забули й про поділ на "регіони", включно з болотами чи Національним парком Маунт-Калага.

Робота над проєктом ведеться ще з березня 2025 року, інформує Insider Gaming, тож чим більше буде відомостей про GTA 6 – тим детальнішою ставатиме ця мапа.