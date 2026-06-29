Пильні шанувальники Grand Theft Auto 6 ретельно вивчили кожнісінький шматочок достпуних медіафайлів, присвячених грі аби створити інтерактивну мапу віртуального світу ще до її релізу, повідомляє 24 Канал.
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Мапа GTA 6 вже є онлайн?
Командній роботі фанатів проєкту Rockstar слід повчитися. Поки одні фанати відшукали дівчину з обкладинки гри, інші створили неймовірну мапу, яка дає перше уявлення як виглядатиме ігровий світ майбутнього бестселлера.
Для цього пильні шанувальники зібрали усе – від трейлерів та скриншотів до рекламних матеріалів та витоків, об'єднавши це на одному порталі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Результатом стала інтерактивна карта із понад сотнею "точок інтересу", що детально описані та каталогізовані. Знайти її можна на map.stateofleonida.net.
Другий трейлер гри: дивіться відео
Фанати нанесли на мапу дороги, магазини, визначні пам'ятки та інше. Також не забули й про поділ на "регіони", включно з болотами чи Національним парком Маунт-Калага.
Робота над проєктом ведеться ще з березня 2025 року, інформує Insider Gaming, тож чим більше буде відомостей про GTA 6 – тим детальнішою ставатиме ця мапа.