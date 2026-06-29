Внимательные поклонники Grand Theft Auto 6 тщательно изучили каждый кусочек доступных медиафайлов, посвященных игре, чтобы создать интерактивную карту виртуального мира еще до ее выхода, сообщает 24 Канал.

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Карта GTA 6 уже доступна онлайн?

Командной работе фанатов проекта Rockstar стоит поучиться. Пока одни фанаты отыскали девушку с обложки игры, другие создали невероятную карту, которая дает первое представление о том, как будет выглядеть игровой мир будущего бестселлера.

Для этого внимательные поклонники собрали все – от трейлеров и скриншотов до рекламных материалов и утечек, объединив это на одном портале.

Результатом стала интерактивная карта с более чем сотней "точек интереса", которые подробно описаны и каталогизированы. Найти ее можно на map.stateofleonida.net.

Второй трейлер игры: смотрите видео

Фанаты нанесли на карту дороги, магазины, достопримечательности и прочее. Также не забыли и о разделении на "регионы", включая болота и Национальный парк Маунт-Калага.

Работа над проектом ведется еще с марта 2025 года, сообщает Insider Gaming, поэтому чем больше будет информации о GTA 6 – тем подробнее станет эта карта.