Картридж Super Mario Bros. побив всі рекорди та став найдорожчим відеоігровим лотом в історії

На нещодавньому аукціоні запакований картридж з оригінальною Super Mario Bros. продали за рекордну суму, що зробило його найдорожчим предметом з індустрії відеоігор. Деталі – у матеріалі.

Відеоігри – хобі не з дешевих, а особливо це стосується раритетних екземплярів. Хоча тут вже йдеться не про геймінг як такий, а про колекціонування рідкісних предметів зі світу відеоігор, на кшталт запакованих картриджів культових проєктів. Якраз один з таких, на нещодавньому аукціоні, став найдорожчим відеоігровим предметом за всю історію індустрії.

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Скільки заплатили?

2 квітня завершився спеціальний аукціон від відомої компанії "Heritage Auctions" присвячений коміксам та предметам з відеоігрової індустрії, саме на ньому запакований картридж з оригінальною Super Mario Bros. в майже ідеальному стані було продано за рекордних $ 660 тисяч або майже 18 мільйонів 348 тисяч гривень.

Така шалена сума одразу зробила копію цього платформера не лише найдорожчою грою, а й узагалі найдорожчим предметом в історії відеоігрової індустрії. Для прикладу, попередній рекорд найдорожчої гри теж належав пригодам італійського сантехніка та становив $ 156 тисяч, а найдорожчим предметом був прототип гібридної консолі Nintendo та PlayStation, який у березні 2020 року був проданий за $ 360 тисяч.

Чому так дорого?

Висока вартість картриджа обумовлена декількома факторами. По-перше, ця копія Super Mario Bros. виявилася найстарішою в історії аукціону. По-друге, на обкладинці немає знака торгової марки Nintendo Entertainment System, але присутній ряд нетипових елементів оформлення, що надзвичайно цінується колекціонерами. По-третє, експерти оцінили стан екземпляра на 9,6 бала з 10, що означає що він майже близький до ідеального, а це надзвичайна вдача, адже його випустили ще у далекому 1985 році.

Це не тільки одна з найякісніших і найдавніших копій, що коли-небудь з'являлася на ринку, але і час її появи не міг бути кращим, адже Маріо святкує свою 35–ту річницю. За ці роки вусате обличчя італійця стало знайомим практично кожному шанувальнику відеоігор. Ажіотаж, який оточує франшизу Маріо навіть зараз, є ще одним нагадуванням про її незмінну популярність та те, що така копія є вагомою інвестицією для будь-якого колекціонера, адже складно припустити, якою буде її ціна ще через десяток років.