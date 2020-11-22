Heritage Auction відкрив деталі нещодавнього продажу Super Mario Bros. 3, що встановив новий світовий рекорд. Яку рекордну суму виклали за раритет – читайте у матеріалі.

Без сумніву, Маріо – став одним з найважливіших персонажів світу відеоігор, відтоді як він дебютував у аркадній грі Donkey Kong 1981 року. Звичайно, з огляду на популярність Маріо, запечатані копії деяких його знакових ігор, таких як Super Mario Bros. 3, стали предметами колекціонування, а деякі завзяті колекціонери готові викласти за них шалені гроші. Детальніше про це розповість Games24.

Цікаво 5 найкасовіших екранізацій відеоігор в кіно – рейтинг

Раніше в липні повідомлялося, що закрита копія Super Mario Bros. для NES була продана за 114 000 доларів. На той час ця покупка встановила рекорд найдорожчої гри, коли-небудь проданої. Тепер цей рекорд був побитий іншою грою Маріо. Heritage Auction повідомили, що їм вдалося продати запечатану копію гри для NES Super Mario Bros. 3 (1990) за колосальну суму – 156 000 доларів. За даними керівників аукціону, стартова ставка становила $ 62 500, а до аукціону потрапило 20 учасників, які швидко підняли ціну вгору.

#heritageLive: WORLD RECORD!! Super Mario Bros. 3 - Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA brings $156,000 – more than five times its estimate and the highest price ever paid for a video game. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u — Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 20, 2020

Щобільше, директор Heritage Auction не виявив здивування, побачивши ще одну гру про італійського водопровідника, яка встановила світовий рекорд. Він підтвердив, що ця конкретна копія гри знаходиться у надзвичайно хорошому стані, але що відрізняє її від решти, це сам дизайн упаковки. Очевидно, на обкладинці гри є слово "Bros." Воно відформатоване ліворуч, охоплюючи фірмові білі рукавички Маріо. Було виявлено, що цей конкретний макет є рідкісним, і деякі колекціонери витратили роки на пошуки саме цієї версії.

Для гравців, які хочуть пережити ностальгічний досвід, який може запропонувати Super Mario Bros. 3, але не хочуть витрачати такі кошти – гра доступна на Nintendo Switch через Nintendo Switch Online.

Коробка Pokemon TCG First Edition / зображення з gamerant

Варто зазначити, що Super Mario Bros. 3 – не перший продукт Nintendo, який цього року продається за шаленими цінами на аукціоні. Лише у вересні Heritage Auction випустили пресреліз про те, що закрита коробка Pokemon TCG First Edition продана на аукціоні за ціною у 78 000 доларів. Тоді ж ще одна коробка була продана за $ 100 000.

Звичайно, враховуючи, те що франшизи Super Mario та Pokemon стали знаковими стовпами спільноти відеоігор, вже не дивно, що завзяті колекціонери все ще купують ці цінні речі за шаленими цінами. Врешті-решт, це просто показує, що Супер Маріо, Покемон і Нінтендо були величезною частиною життя людей і продовжують захоплювати нове покоління гравців різного віку.