Heritage Auction открыл детали недавней продажи Super Mario Bros. 3, установившей новый мировой рекорд. Какую рекордную сумму выложили за раритет – читайте в материале.

Без сомнения, Марио – стал одним из важнейших персонажей мира видеоигр, с тех пор как он дебютировал в аркадной игре Donkey Kong 1981 года. Конечно, учитывая популярность Марио, запечатанные копии некоторых его знаковых игр, таких как Super Mario Bros. 3, стали предметами коллекционирования, а некоторые заядлые коллекционеры готовы выложить за них баснословные деньги. Подробнее об этом расскажет Games24.

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Ранее в июле сообщалось, что закрытая копия Super Mario Bros. для NES была продана за 114 000 долларов. В то время эта покупка установила рекорд самой дорогой игры, когда-либо проданной. Теперь этот рекорд был побит другой игрой Марио. Heritage Auction сообщили, что им удалось продать запечатанную копию игры для NES Super Mario Bros. 3 (1990) за колоссальную сумму – 156 000 долларов. По данным руководителей аукциона, стартовая ставка составляла $ 62 500, а к аукциону допустили 20 участников, которые быстро подняли цену вверх.

#heritageLive: WORLD RECORD!! Super Mario Bros. 3 - Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA brings $156,000 – more than five times its estimate and the highest price ever paid for a video game. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u — Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 20, 2020

Более того, директор Heritage Auction не выразил удивления, увидев что еще одна игра про итальянского водопроводчика установила мировой рекорд. Он подтвердил, что конкретная копия игры находится в чрезвычайно хорошем состоянии, но то, что отличает ее от остальных, это сам дизайн упаковки. Очевидно, на обложке игры есть слово "Bros." Оно отформатировано слева, и охватывает фирменные белые перчатки Марио. Было обнаружено, что этот конкретный макет является редким, и некоторые коллекционеры потратили годы на поиски именно этой версии.

Для игроков, которые хотят пережить ностальгический опыт, что может предложить Super Mario Bros. 3, но не хотят тратить такие средства – игра доступна на Nintendo Switch через Nintendo Switch Online.

Коробка Pokemon TCG First Edition / изображение с gamerant

Стоит отметить, что Super Mario Bros. 3 – не первый продукт Nintendo, который в этом году продается по сумасшедшим ценам на аукционе. Только в сентябре Heritage Auction выпустили пресс-релиз о том, что закрытая коробка Pokemon TCG First Edition была продана на аукционе по цене в 78 000 долларов. Тогда же еще одна коробка была продана за $ 100 000.

Конечно, учитывая, то что франшизы Super Mario и Pokemon стали знаковыми столбами сообщества видеоигр, уже неудивительно, что заядлые коллекционеры все еще покупают эти ценные вещи по сумасшедшим ценам. В конце концов, это просто показывает, что Супер Марио, Покемон и Нинтендо были огромной частью жизни людей и продолжают захватывать новое поколение игроков всех возрастов.