Super Mario Bros. 3 стала самой дорогой видеоигрой: какую рекордную сумму выложили за раритет
Heritage Auction открыл детали недавней продажи Super Mario Bros. 3, установившей новый мировой рекорд. Какую рекордную сумму выложили за раритет – читайте в материале.
Без сомнения, Марио – стал одним из важнейших персонажей мира видеоигр, с тех пор как он дебютировал в аркадной игре Donkey Kong 1981 года. Конечно, учитывая популярность Марио, запечатанные копии некоторых его знаковых игр, таких как Super Mario Bros. 3, стали предметами коллекционирования, а некоторые заядлые коллекционеры готовы выложить за них баснословные деньги. Подробнее об этом расскажет Games24.
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Ранее в июле сообщалось, что закрытая копия Super Mario Bros. для NES была продана за 114 000 долларов. В то время эта покупка установила рекорд самой дорогой игры, когда-либо проданной. Теперь этот рекорд был побит другой игрой Марио. Heritage Auction сообщили, что им удалось продать запечатанную копию игры для NES Super Mario Bros. 3 (1990) за колоссальную сумму – 156 000 долларов. По данным руководителей аукциона, стартовая ставка составляла $ 62 500, а к аукциону допустили 20 участников, которые быстро подняли цену вверх.
Более того, директор Heritage Auction не выразил удивления, увидев что еще одна игра про итальянского водопроводчика установила мировой рекорд. Он подтвердил, что конкретная копия игры находится в чрезвычайно хорошем состоянии, но то, что отличает ее от остальных, это сам дизайн упаковки. Очевидно, на обложке игры есть слово "Bros." Оно отформатировано слева, и охватывает фирменные белые перчатки Марио. Было обнаружено, что этот конкретный макет является редким, и некоторые коллекционеры потратили годы на поиски именно этой версии.
Коробка Pokemon TCG First Edition / изображение с gamerant
Стоит отметить, что Super Mario Bros. 3 – не первый продукт Nintendo, который в этом году продается по сумасшедшим ценам на аукционе. Только в сентябре Heritage Auction выпустили пресс-релиз о том, что закрытая коробка Pokemon TCG First Edition была продана на аукционе по цене в 78 000 долларов. Тогда же еще одна коробка была продана за $ 100 000.
Конечно, учитывая, то что франшизы Super Mario и Pokemon стали знаковыми столбами сообщества видеоигр, уже неудивительно, что заядлые коллекционеры все еще покупают эти ценные вещи по сумасшедшим ценам. В конце концов, это просто показывает, что Супер Марио, Покемон и Нинтендо были огромной частью жизни людей и продолжают захватывать новое поколение игроков всех возрастов.
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