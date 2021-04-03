На недавнем аукционе запечатанный картридж с оригинальной Super Mario Bros. продали за рекордную сумму, что сделало его самым дорогим предметом из индустрии видеоигр. Детали – в материале.

Видеоигры – хобби не из дешевых, особенно это касается раритетных экземпляров. Хотя здесь уже речь идет не о гейминге как таковом, а о коллекционировании редких предметов из мира видеоигр, вроде упакованных картриджей культовых проектов. Как раз один из таких, на недавнем аукционе, стал самым дорогим видеоигровым предметом за всю историю индустрии.

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Сколько заплатили?

2 апреля завершился специальный аукцион от известной компании "Heritage Auctions" посвященный комиксам и предметам видеоигровой индустрии, именно на нем запечатанный картридж с оригинальной Super Mario Bros. в почти идеальном состоянии был продан за рекордные $ 660 тысяч или почти 18 миллионов 348 тысячи гривен.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario Bros. - Wata 9.6 A+ Sealed [Hangtab, 1 Code, Mid-Production], NES Nintendo 1985 USA obliterates the record for the most ever paid for a video game when it sells for $660,000 in HA’s Comics Auction! #SuperMario https://t.co/mxT0c6zdK5 pic.twitter.com/nPuMQtpsfP — Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 2, 2021

Такая безумная сумма сразу сделала копию этого платформера не только самой дорогой игрой, но и вообще самым дорогим предметом в истории видеоигровой индустрии. Например, предыдущий рекорд самой дорогой игры тоже принадлежал приключениям итальянского сантехника и составлял $ 156 тысяч, а самым дорогим предметом был прототип гибридной консоли Nintendo и PlayStation, который в марте 2020 был продан за $ 360 тысяч.

Почему так дорого?

Высокая стоимость картриджа обусловлена ​​несколькими факторами. Во-первых, эта копия Super Mario Bros. оказалась самой старой в истории аукциона. Во-вторых, на обложке нет знака торговой марки Nintendo Entertainment System, но присутствует ряд нетипичных элементов оформления, что чрезвычайно ценится коллекционерами. В-третьих, эксперты оценили состояние экземпляра на 9,6 балла из 10, что означает что он почти близок к идеальному, а это чрезвычайная удача, ведь его выпустили еще в далеком 1985 году.

Это не только одна из самых качественных и самых древних копий, что когда-нибудь появлялась на рынке, но и время ее появления не могло быть лучшим, ведь Марио празднует свою 35–тую годовщину. За эти годы усатое лицо итальянца стало знакомым практически каждому поклоннику видеоигр. Ажиотаж, который окружает франшизу Марио даже сейчас, является еще одним напоминанием о ее неизменной популярности и том, что такая копия является весомой инвестицией для любого коллекционера, ведь сложно предположить, каковой будет ее цена еще через десяток лет.