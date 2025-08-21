Студія Warhorse розкрила дату виходу та подробиці сюжетного доповнення Legacy of the Forge для рольового екшену Kingdom Come: Deliverance 2. Розширення додасть у гру нові механіки, що нагадують The Sims, та дозволить гравцям продовжити історію Генрі, розкриваючи таємниці минулого його родини.

На виставці Gamescom: Opening Night Live розробники з Warhorse Studios представили трейлер і оголосили, що доповнення "Спадщина кузні" (Legacy of the Forge) вийде 9 вересня. Воно буде доступне на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 та Xbox Series X|S, інформує 24 Канал.

Вартість розширення становитиме 14 євро, що значно дорожче за попереднє DLC. Однак власники золотого видання KCD 2 або сезонного абонемента отримають його безкоштовно.

Про що буде нове DLC?

Сюжет доповнення поверне головного героя Генрі до Куттенберга. Йому доведеться продовжити справу свого покійного батька Мартіна та відновити легендарну згорілу кузню, де той колись був підмайстром.

Гравці займатимуться розширенням та облаштуванням не лише кузні, але й особистих покоїв героя. Розробники обіцяють понад 136 мільйонів комбінацій елементів інтер'єру. Окрім цього, потрібно буде виконувати замовлення містян і розкривати невідомі сторінки з життя батька Генрі.



В Kingdom Come: Deliverance 2 можна буде розвивати власну кузню / Фото Warhorse Studios

Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge – дивіться відео:

Kingdom Come: Deliverance 2, що вийшла у лютому цього року, отримає ще одне, фінальне доповнення під назвою Mysteria Ecclesiae ("Таємниця Церкви"). Його реліз заплановано на період з жовтня по грудень.

А тим часом оригінальна Kingdom Come: Deliverance нарешті може отримати найочікуваніше оновлення. У базі даних PlayStation Store виявлено згадку про нативну версію Kingdom Come: Deliverance для PS5, що натякає на можливий вихід оновленої гри для сучасних консолей.