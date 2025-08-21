В Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет управлять собственной кузницей: анонсировано новое дополнение
- Warhorse Studios анонсировали дополнение Legacy of the Forge для Kingdom Come: Deliverance 2 с новыми механиками, которое выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
- Дополнение позволит игрокам управлять кузницей Генри, в частности расширять и обустраивать ее, и будет стоить 14 евро, но будет бесплатным для владельцев золотого издания или сезонного абонемента.
Студия Warhorse раскрыла дату выхода и подробности сюжетного дополнения Legacy of the Forge для ролевого экшена Kingdom Come: Deliverance 2. Расширение добавит в игру новые механики, напоминающие The Sims, и позволит игрокам продолжить историю Генри, раскрывая тайны прошлого его семьи.
На выставке Gamescom: Opening Night Live разработчики из Warhorse Studios представили трейлер и объявили, что дополнение "Наследие кузницы" (Legacy of the Forge) выйдет 9 сентября. Оно будет доступно на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, информирует 24 Канал.
Стоимость расширения составит 14 евро, что значительно дороже предыдущего DLC. Однако владельцы золотого издания KCD 2 или сезонного абонемента получат его бесплатно.
О чем будет новое DLC?
Сюжет дополнения вернет главного героя Генри в Куттенберг. Ему придется продолжить дело своего покойного отца Мартина и восстановить легендарную сгоревшую кузницу, где тот когда-то был подмастерьем.
Игроки будут заниматься расширением и обустройством не только кузницы, но и личных покоев героя. Разработчики обещают более 136 миллионов комбинаций элементов интерьера. Кроме этого, нужно будет выполнять заказы горожан и раскрывать неизвестные страницы из жизни отца Генри.
В Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет развивать собственную кузницу / Фото Warhorse Studios
Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge – смотрите видео:
Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в феврале этого года, получит еще одно, финальное дополнение под названием Mysteria Ecclesiae ("Тайна Церкви"). Его релиз запланирован на период с октября по декабрь.
А тем временем оригинальная Kingdom Come: Deliverance наконец-то может получить самое ожидаемое обновление. В базе данных PlayStation Store обнаружено упоминание о нативной версии Kingdom Come: Deliverance для PS5, что намекает на возможный выход обновленной игры для современных консолей.