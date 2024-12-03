Стали відомі всі учасники турніру MESA Invitational 2024, на який запросили NAVI Junior
Турнір з Dota 2, організований Монгольською асоціацією кіберспорту, розпочинається 10 грудня 2024 року й триватиме всього 5 днів. Він залучить лише 8 команд, а тому пройде дуже швидко. Учора ми дізналися всі команди, які візьмуть участь.
MESA Invitational 2024
Турнір матиме груповий етап і плей-оф. Спочатку гратимуть 2 групи по 4 команди в кожній за форматом best of 2. Найкраща команда групи проходить у півфінал плей-оф, а команди, що посіли 2 і 3 місця, проходять у чвертьфінал. Решта команд залишають чемпіонат. 14 і 15 грудня на нас очікує сітка Single Elimination, де ігри гратимуться у форматі best of 3, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.
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Призовий фонд становить 100 000 доларів. З цієї суми 50 000 призначені для переможця, 25 000 доларів забере 2 місце, а для третього виділили 12 50 доларів.
Усі команди вже відомі
Українську команду NAVI Junior запросили на турнір без будь-яких попередніх відборів. На той час основна команда NAVI з Dota 2 була розпущена, а новий склад ще не оголосили, тому на турнірі виступить молодіжний склад на чолі з тренером Іваном "ArtStyle" Антоновим.
Серед інших команд, які отримали запрошення:
- MongolZ.
- Yakult's Brothers.
- Sable Hat.
- Aurora Gaming.
- Team Secret.
- Talon Esports.
- AnimeVesta.
Очікується, що NAVI Junior зіграє свій перший матч у цьому турнірі з Team Secret у перший день турніру. Наступний матч відбудеться з Talon Esports. 12 грудня на українців чекатиме зустріч з AnimeVesta.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!