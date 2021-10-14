Warzone – безумовно найпопулярніша гра у своєму жанрі, проте постійна проблема чітерства настільки допекла гравцям, що ті почали покидати проєкт. Своєю чергою розробники, розуміючи всю складність ситуації, довгий час невпинно працювали над системою, що дозволить раз і назавжди покласти край шахрайству – і ось нарешті її було анонсовано.

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12 жовтня в офіційному акаунті гри у твітері з'явилося цікаве повідомлення, що містило очевидну "погрозу" нечесним гравцям:

Дорогі чітери, ми любимо ігри, це наша пристрасть. Для нас велика честь створювати ігри для найкращих фанатів у світі. Нам не завжди все вдається ідеально, але ми намагаємося щосили. Чітерство псує задоволення від гри всім, ніхто не любить чітерів. Наша мета – забезпечувати веселощі та чесну гру для всіх. Для наших розробників, для наших фанатів. І, що найголовніше, для гравців Call Of Duty з усього світу. Чітерам ми не раді й терпіти їх не будемо. Скоро ви зрозумієте, що ми маємо на увазі, – йшлося у зверненні.

Вже через день після цього розробники анонсували появу результатів своєї праці – античіт-системи під назвою Ricochet (Рикошет), що має на меті мінімізувати можливості для шахрайства в іграх серії.

За словами творців Call of Duty, Ricochet забезпечить багатогранний підхід до боротьби з шахрайством. Вона міститиме не лише нові серверні інструменти, що здійснюватимуть аналітику для виявлення чітерів, а й гарантуватиме підвищення рівня безпеки облікових записів та, найголовніше – матиме новий драйвер рівня ядра на ПК.

Драйверам рівня ядра надається високий рівень доступу для моніторингу та управління програмним забезпеченням і додатками. Простіше кажучи, за допомогою цієї технології Ricochet зможе перевіряти програми та додатки, що намагаються взаємодіяти чи маніпулювати процесами Call of Duty: Warzone.

Зрозуміло, що подібна технологія викликає занепокоєння у деяких геймерів через широту доступу, яку вона має. В теорії, завдяки їй, Activision зможуть бачити все, що гравець Call of Duty робить на своєму ПК. Попри це розробники запевняють, що система працюватиме лише тоді, коли ви гратимете в гру, і вимикатиметься, як тільки вона закриватиметься. До того ж обіцяють, що нова технологія ніяким чином не вплине на продуктивність самого продукту.

Ricochet Anti-Cheat буде запущено у Warzone разом з появою нової мапи Pacific, а згодом його також буде додано й у Call of Duty: Vanguard, через деякий час після її релізу, запланованого на 5 листопада на PC, PS4, PS5, Xbox One, та Xbox Series X|S.