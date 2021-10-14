Warzone – безусловно самая популярная игра в своем жанре, однако постоянная проблема читерства настолько достала игроков, что те начали покидать проект. В свою очередь разработчики, понимая всю сложность ситуации, долгое время неустанно работали над системой, что позволит раз и навсегда положить конец мошенничеству – и вот наконец она была анонсирована.

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12 октября в официальном аккаунте игры в твиттере появилось интересное сообщение, содержащее очевидную "угрозу" нечестным игрокам:

Дорогие читеры, мы любим игры, это наша страсть. Для нас большая честь создавать игры для лучших фанатов в мире. Нам не всегда все удается идеально, но мы стараемся изо всех сил. Читерство портит удовольствие от игры всем, никто не любит читеров. Наша цель – обеспечивать веселье и честную игру для всех. Для наших разработчиков, для наших фанатов. И, что самое главное, для игроков Call Of Duty со всего мира. Читерам мы не рады и терпеть их не будем. Скоро вы поймете, что мы имеем в виду, – говорилось в обращении.

Уже через день после этого разработчики анонсировали появление результатов своего труда – античит-системы под названием Ricochet (Рикошет), цель которой минимизировать возможности для мошенничества в играх серии.

По словам создателей Call of Duty, Ricochet обеспечит многогранный подход к борьбе с мошенничеством. Она будет содержать не только новые серверные инструменты, что будут осуществлять аналитику для выявления читеров, но и гарантирует повышение уровня безопасности учетных записей и, самое главное – будет иметь новый драйвер уровня ядра на ПК.

Драйверам уровня ядра предоставляется высокий уровень доступа для мониторинга и управления программным обеспечением и приложениями. Проще говоря, с помощью этой технологии Ricochet сможет проверять программы и приложения, пытающиеся взаимодействовать или манипулировать процессами Call of Duty: Warzone.

Понятно, что подобная технология вызывает беспокойство у некоторых геймеров из-за имеющейся у нее широты доступа. В теории, благодаря ей, Activision смогут видеть все, что игрок Call of Duty делает на своем ПК. Несмотря на это разработчики уверяют, что система будет работать только тогда, когда вы будете играть в игру, и выключаться, как только она будет закрываться. К тому же обещают, что новая технология никоим образом не повлияет на производительность самого продукта.

Ricochet Anti-Cheat будет запущен в Warzone вместе с появлением новой карты Pacific, а впоследствии также будет добавлен и в Call of Duty: Vanguard, через некоторое время после ее релиза, запланированного на 5 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, и Xbox Series X | S.