Студія Warhorse поділилася подробицями третього й останнього сюжетного доповнення для Kingdom Come: Deliverance 2. Аддон під назвою Mysteria Ecclesiae ("Церковна таємниця") запропонує гравцям розслідувати смертельну епідемію в Седлецькому монастирі. Це доповнення стане фіналом історії головного героя Генрі.

Новими деталями про третій аддон для Kingdom Come: Deliverance 2 розробники поділилися з журналістами на виставці Gamescom 2025, розповідає 24 Канал з посиланням на PCGamesN.

Що чекає на гравців в останньому доповненні?

PR-менеджер Warhorse Studios Тобіас Штольц-Цвіллінг розповів, що головним завданням у доповненні Mysteria Ecclesiae буде зупинити поширення небезпечної хвороби в Седлецькому монастирі. У команді розробників цю епідемію жартома називають "середньовічним коронавірусом".

На відміну від схожої місії в оригінальній грі, цього разу Індржиха не замикатимуть у стінах монастиря. Гравці зможуть вільно пересуватися околицями, що зробить проходження цікавішим.

Сам монастир буде повністю відкритий для дослідження. Гравці зможуть дізнатися більше про середньовічну медицину, хвороби та алхімію, співпрацюючи з ченцями, щоб з’ясувати причини таємничих подій.

Що буде далі з KCD 2?

Тобіас Штольц-Цвіллінг також підтвердив, що Mysteria Ecclesiae стане останнім доповненням для гри. Студія Warhorse прагне завершити історію Індржиха та взятися за розробку нових проєктів. Водночас він зазначив, що це не означає кінець для всієї франшизи Kingdom Come: Deliverance.

А тим часом актор, який зіграв Генрі – Томас МакКей, провів свій останній день в кабінці та на сцені мокап-студії, де відбувалося захоплення рухів для гри. На честь цієї події студія влаштувала зворушливу церемонію прощання, що може свідчити про те, що історія Індріха завершена.

Майже 9 років він [Томас МакКей] давав життя Генрі та допомагав формувати нашу історію. Ми відсвяткували це невеликим сюрпризом (так, торт включено). Дякуємо, Томе, ти завжди будеш частиною історії Warhorse!

– написали творці гри на сторінці в X.

Які DLC будуть доступні для гри?

Реліз Mysteria Ecclesiae запланований на період з жовтня по грудень поточного року.