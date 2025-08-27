Студия Warhorse поделилась подробностями третьего и последнего сюжетного дополнения для Kingdom Come: Deliverance 2. Аддон под названием Mysteria Ecclesiae ("Церковная тайна") предложит игрокам расследовать смертельную эпидемию в Седлецком монастыре. Это дополнение станет финалом истории главного героя Генри.

Новыми деталями о третьем аддоне для Kingdom Come: Deliverance 2 разработчики поделились с журналистами на выставке Gamescom 2025, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PCGamesN.

Смотрите также Шесть лет ожидания: Hollow Knight Silksong наконец получила дату выхода Hollow Knight Silksong

Что ждет игроков в последнем дополнении?

PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг рассказал, что главной задачей в дополнении Mysteria Ecclesiae будет остановить распространение опасной болезни в Седлецком монастыре. В команде разработчиков эту эпидемию в шутку называют "средневековым коронавирусом".

В отличие от похожей миссии в оригинальной игре, на этот раз Индржиха не будут запирать в стенах монастыря. Игроки смогут свободно передвигаться по окрестностям, что сделает прохождение более интересным.

Сам монастырь будет полностью открыт для исследования. Игроки смогут узнать больше о средневековой медицине, болезни и алхимии, сотрудничая с монахами, чтобы выяснить причины таинственных событий.

Что будет дальше с KCD 2?

Тобиас Штольц-Цвиллинг также подтвердил, что Mysteria Ecclesiae станет последним дополнением для игры. Студия Warhorse стремится завершить историю Индржиха и взяться за разработку новых проектов. В то же время он отметил, что это не означает конец для всей франшизы Kingdom Come: Deliverance.

А тем временем актер, сыгравший Генри – Томас МакКей, провел свой последний день в кабинке и на сцене мокап-студии, где происходил захват движений для игры. В честь этого события студия устроила трогательную церемонию прощания, что может свидетельствовать о том, что история Индриха завершена.

Почти 9 лет он [Томас МакКей] давал жизнь Генри и помогал формировать нашу историю. Мы отпраздновали это небольшим сюрпризом (да, торт включен). Спасибо, Том, ты всегда будешь частью истории Warhorse!

– написали создатели игры на странице в X.

Какие DLC будут доступны для игры?

Релиз Mysteria Ecclesiae запланирован на период с октября по декабрь текущего года.