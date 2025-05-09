Раніше вихід Brushes with Death був запланований на літо цього року, однак прем'єру перенесли на травень, інформує 24 Канал.

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Тепер розробники уточнили, що реліз відбудеться 15 травня для всіх цільових платформ Kingdom Come: Deliverance 2 – PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X та S. Оголошення супроводжувалося однохвилинним трейлером.

У Brushes with Death гравці допомагатимуть загадковому художнику з таємничим минулим – майстру Войті – знайти натхнення для створення шедевра. В обмін на це головний герой навчиться розписувати щити.

Brushes with Death, разом із двома майбутніми сюжетними доповненнями, входить до сезонного абонемента Kingdom Come: Deliverance 2 вартістю 30 доларів, однак доповнення можна буде придбати і окремо (ціна поки не оголошена).

До речі, DLC Brushes with Death вийде в складі великого патчу 1.3. Він додасть в гру перегони на конях, а також верхову стрільбу з лука.

На тлі анонсу Warhorse Studios також оголосила про першу знижку на Kingdom Come: Deliverance 2 у Steam. До 15 травня гру та її Gold Edition (включає сезонний абонемент) можна буде придбати зі знижкою 15%.