Kingdom Come: Deliverance 2 захопила гравців Steam та побила рекорд першої частини

У вівторок, 4 лютого, майже через сім років після виходу першої частини, студія Warhorse Studios випустила Kingdom Come: Deliverance 2 – RPG у відкритому середньовічному світі. Гра одразу отримала високі оцінки від користувачів та встановила рекорд за кількістю гравців у Steam.

Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступною на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S. Разом із релізом розробники представили насичений геймплейний трейлер, що підкреслює ключові особливості гри, повідомляє 24 Канал.

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Уже через три години після виходу Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд першої частини за піковою кількістю гравців у Steam. Якщо у Kingdom Come: Deliverance (2018) цей показник сягав 96 тисяч осіб, то в сиквелі він уже досяг 156 тисяч.

Перші відгуки користувачів у Steam є "дуже позитивними" – наразі рейтинг гри складає 92%. Гравці хвалять оптимізацію та загальну якість проєкту.

Події Kingdom Come: Deliverance 2 розгортаються у Богемії XV століття, охопленій громадянською війною. Головний герой – Індржих зі Скалиці, знайомий гравцям з першої частини, який продовжує свою історію помсти за загибель близьких.

Розробники обіцяють:

Величезний відкритий світ

Розширену систему репутації

Аутентичну бойову механіку

Широкі можливості розвитку персонажа

Текстовий переклад російською мовою

Відсутність Denuvo

Розширену підтримку після релізу

Релізний трейлер Kingdom Come: Deliverance 2

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Таким чином, Kingdom Come: Deliverance 2 не тільки перевершила першу частину, а й стала одним із головних ігрових релізів початку 2025 року.