У Kingdom Come: Deliverance 2 знайшли моторошну секретну кінцівку
- У Kingdom Come: Deliverance 2 знайдено секретну кінцівку, яка активується, якщо гравець накопичить занадто великий штраф за злочини і погодиться на ув'язнення.
- Після віртуальної страти головного героя гра пропонує розпочати заново або завантажити старе збереження.
Фанати середньовічної RPG Kingdom Come Deliverance 2 знайшли секретну кінцівку, яка закінчує гру в будь-який момент проходження, якщо гравець буде занадто недбалим.
Шанувальники жанру рольових ігор продовжують насолоджуватися проєктом від Warhorse Studios, інформує 24 Канал.
До теми Геймер порівняв замок з Kingdom Come: Deliverance 2 зі своїм реальним фото
Злодіям краще бути обачними
Завдяки величезній кількості контенту, геймери все ще відкривають для себе дрібні деталі, "великодки" та багато інших цікавинок у масштабному світі KCD 2.
Окрім того, кожне рішення гравців впливає на їхній досвід і якщо ви обрали бути середньовічним злочинцем, то доведеться бути вельми обачним.
У відео, опублікованому в соцмережі X користувачем під ніком NikTek, фанати гри можуть побачити рідкісну кінцівку гри, яку побачать лише найзапекліші поганці.
Геймер опинився в неприємній ситуації, здійснивши настільки багато злочинів, що штраф за них став просто астрономічним – 4000 грошів. Не маючи такої суми, NikTek погодився на ув'язнення та побачив секретну катсцену страти головного героя.
Фатальний кінець – дивіться відео
Після віртуальної "екзекуції", гра дає вибір: розпочати проходження з нуля або ж завантажити старе збереження, в якому не все ще втрачено.
Хоча гравець все ж отримує "другий шанс", все ж напевно краще уникати аж таких проблем із законом або ж завжди мати при собі кругленьку суму аби відкупитися.