Kingdom Come Deliverance 2 може встановити новий рекорд індустрії відеоігор

Довгоочікувана середньовічна екшен ролівка, Kingdom Come: Deliverance 2, готується побити всі рекорди. Warhorse Studios, чеська компанія-розробник гри, повідомила, що сценарій сиквелу налічує 2,2 мільйони слів, що потенційно може перевершити поточний рекорд Гіннеса, який належить Baldur's Gate 3.

Kingdom Come: Deliverance 2 обіцяє неповторний досвід не лише завдяки величезному відкритому світу, який вдвічі перевершуватиме попередню частину гри, але й завдяки монументальному сценарію, інформує Games 24.

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Режисер і головний сценарист Даніель Вавра разом із провідним дизайнером Прокопом Їрсою нещодавно повідомили, що сценарій гри сягнув 2,2 мільйона слів, що еквівалентно приблизно 11 000 друкованих сторінок. Нагадаємо, що сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 складав близько 1 мільйона слів.

Для порівняння, Baldur's Gate 3, розроблена Larian Studios, наразі є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса за найбільшим сценарієм відеоігор, що містить близько 2 мільйонів слів. Якщо підрахунки Ваври та Їрси є точними, то Kingdom Come: Deliverance 2 може встановити новий рекорд на найбільший сценарій в ігровій індустрії.

На додаток до свого рекордного сценарію, Kingdom Come: Deliverance 2 матиме значно більший відкритий світ, пропонуючи гравцям дослідити розлогий середньовічний ландшафт. На gamescom 2024 розробники продемонстрували 25-хвилинну демонстрацію ігрового процесу, давши фанатам уявлення про те, чого очікувати від цієї надзвичайно амбітної гри.

Kingdom Come: Deliverance 2 – дивіться відео

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Гра буде доступна на ПК (через Steam та Epic Games Store), PS5, Xbox Series X та Xbox Series S, починаючи з 11 лютого 2025 року.