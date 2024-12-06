Kingdom Come Deliverance 2 отримала епічний сюжетний трейлер та системні вимоги
Чеська студія Warhorse Studios представила трейлер епічного сюжету та детальні системні вимоги своєї нової середньовічної рольової гри з відкритим світом Kingdom Come: Deliverance 2. Напередодні реліз гри перенесли на тиждень швидше.
Дія гри Kingdom Come: Deliverance 2 продовжує історію Генрі зі Скаліци. Керуючись жагою помсти за своїх близьких, Генрі мандрує світом, сповненим політичних змов та кровної помсти, нагадує 24 Канал.
А тим часом Вихід Kingdom Come Deliverance 2 знову перенесли: яка нова дата
Трейлер демонструє похмуру та хаотичну атмосферу гри, обіцяючи гравцям захопливу розповідь, де їхній вибір формує результат.
Kingdom Come Deliverance 2 – новий сюжетний трейлер:
Системні вимоги для гравців на ПК
Warhorse Studios надала детальну інформацію про системні вимоги для різних налаштувань та роздільної здатності:
Мінімальні (1080p, 30 кадрів в секунду, низькі налаштування):
- ОС: Windows 10 (64-розрядна)
- ЦП: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580
- ОЗУ: 16 ГБ
- Сховище: 100 ГБ SSD
Рекомендовані (1080p, 60 кадрів в секунду, середні налаштування):
- ОС: Windows 10 (64-розрядна)
- ЦП: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
- GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT
- ОЗУ: 24 ГБ
- Сховище: 100 ГБ SSD
Висока (1440p, 60 кадрів в секунду, високі налаштування):
- ОС: Windows 10 (64-розрядна)
- CPU: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
- ОЗУ: 32 ГБ
- Сховище: 100 ГБ SSD
Ultra (1440p при 60 к/с / 4K при 30 к/с, максимальні налаштування):
- ОС: Windows 10 (64-розрядна)
- ЦП: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT
- ОЗУ: 32 ГБ
- Сховище: 100GB SSD
Системні вимоги Kingdom Come Deliverance 2 для ПК / Фото Warhorse Studios
Показники продуктивності для консолей
Для консольних гравців тести продуктивності включають:
- Xbox Series S: 1080p при 30 кадрах в секунду
- Xbox Series X і PS5 (якісний режим): Масштабоване 4K при 30 к/с
- Xbox Series X і PS5 (режим продуктивності): Масштабування 1440p при 60 к/с (розблоковано за допомогою VRR)
- PS5 Pro: Масштабування 4K при 60 кадрах в секунду (розблоковано за допомогою VRR)
Показники продуктивності Kingdom Come Deliverance 2 для консолей / Фото Warhorse Studios
Читайте на сайті Довідник STALKER 2: про це потрібно знати перед тим, як зануритися у гру
Особливості гри
Сиквел обіцяє величезний відкритий світ, автентичну бойову систему та динамічну систему репутації. Шанувальники франшизи можуть розраховувати на захопливий середньовічний досвід, який ґрунтується на фундаменті оригінальної Kingdom Come: Deliverance.