Warhorse Studios додасть моди в Kingdom Come: Deliverance 2

Минув лише тиждень з моменту запуску Kingdom Come: Deliverance 2, як розробники вже оголошують, що збираються запустити підтримку модів на ПК. Що про це відомо й коли можна очікувати на таке розширення?

Що відомо

Хоча студія не назвала точну дату, вона каже, що це станеться "скоро". Щоб проілюструвати майбутні можливості, Warhorse Studios опублікувала кумедне зображення головного героя на коні, розмальованому наче зебра, але в блакитну та рожеву смужку, і з рибою в руці замість меча, пише 24 Канал.

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Для великих рольових ігор немає нічого незвичайного в тому, щоб розробники надавали їм підтримку модифікацій, але зазвичай це стається не так швидко після запуску. Для порівняння, для Baldur's Gate 3 знадобилося більше року, щоб додати офіційні модифікації, а для Hogwarts Legacy це сталося приблизно через два роки після запуску. Третій "Відьмак" узагалі випустив свій REDkit у 2024 році, через майже 10 років після виходу гри.

Богемія стане ще більш захоплюючою. Офіційна підтримка модифікацій для #KCD2 у Steamworks скоро з'явиться – слідкуйте за новинами,

– написали представники Warhorse Studios на сторінці в соцмережі X.

Наразі офіційна підтримка модів для Kingdom Come: Deliverance 2 підтверджена лише для ПК через Steamworks. Студія Warhorse вже отримала численні запити щодо потенційної підтримки модів для PS5 та Xbox Series X/S, але поки що не відповіла на них. Підтримка консольних модів все ще лишається досить нішевою річчю й таких ігор можна назвати лише кілька. Тому якщо ви віддаєте перевагу консолям, не варто занадто сильно сподіватися.

Нагадаємо, Kingdom Come: Deliverance 2 отримала дуже хороші відгуки як від оглядачів, так і від самих гравців. Вона продалася понад мільйоном копій лише за першу добу. Які результати зараз, поки що невідомо. Запуск модів допоможе ще більше розширити аудиторію.