Саудівська Аравія проти ЛГБТ

Видання VGA4A з Саудівської Аравії повідомило, що гру Kingdom Come: Deliverance 2 було заборонено через те, що вона містить "гей-сцени, які не можна пропустити". Ця новина навряд чи когось здивує, оскільки влада країни має дуже довгий послужний список подібних заборон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Так, нещодавно Саудівська Аравія заборонила The Last of Us Part II за зображення одностатевих стосунків і додавання трансперсонажа. Ці елементи були ключовими для розгортання сюжету, а тому їх неможливо вирізати чи пропустити. Тому для органів цензури Саудівської Аравії це означало лише одне: заборона.

У Kingdom Come: Deliverance 2 дійсно є сексуальні сцени та оголена натура, але поки що під час попереднього ознайомлення в трейлерах ми не бачили нічого такого, що натякало б на присутність ЛГБТ-тематики. Звісно, це зовсім не означає, що її там немає. Це лише означає, що регулятори Саудівської Аравії мають доступ до всього контенту гри й уже змогли сповна насолодитися всіма найцікавішими сценами, які "не можна пропустити".

Варто зазначити, що журналіст Грант Тейлор-Гілл з Insider Gaming, який мав нагоду ознайомитися з деякими частинами гри, каже, що "не зустрічав жодної катсцени, яку не можна було б пропустити". Це ставить під сумнів твердження" регуляторів Саудівської Аравії, однак сперечатися з їхньою думкою навряд чи буде можливо.

