Саудовская Аравия против ЛГБТ

Издание VGA4A из Саудовской Аравии сообщило, что игра Kingdom Come: Deliverance 2 была запрещена из-за того, что она содержит "гей-сцены, которые нельзя пропустить". Эта новость вряд ли кого-то удивит, поскольку власти страны имеют очень длинный послужной список подобных запретов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Так, недавно Саудовская Аравия запретила The Last of Us Part II за изображение однополых отношений и добавление трансперсонажа. Эти элементы были ключевыми для развертывания сюжета, а потому их невозможно вырезать или пропустить. Поэтому для органов цензуры Саудовской Аравии это означало лишь одно: запрет.

В Kingdom Come: Deliverance 2 действительно есть сексуальные сцены и обнажённая натура, но пока что во время предварительного ознакомления в трейлерах мы не видели ничего такого, что намекало бы на присутствие ЛГБТ-тематики. Конечно, это вовсе не означает, что ее там нет. Это лишь означает, что регуляторы Саудовской Аравии имеют доступ ко всему контенту игры и уже смогли сполна насладиться всеми самыми интересными сценами, которые "нельзя пропустить".

Стоит отметить, что журналист Грант Тейлор-Гилл из Insider Gaming, который имел возможность ознакомиться с некоторыми частями игры, говорит, что "не встречал ни одной катсцены, которую нельзя было бы пропустить". Это ставит под сомнение утверждение "регуляторов Саудовской Аравии, однако спорить с их мнением вряд ли будет возможно.

