Оновлені версії The Sims: Legacy Collection та The Sims 2: Legacy Collection вже доступні для Windows 10 та 11 на Steam, Epic Games Store та EA App, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Ubisoft оновила торгову марку легендарної гри

Ціни на The Sims та The Sims 2

The Sims: Legacy Collection коштує 20 доларів.

The Sims 2: Legacy Collection – 30 доларів.

Спеціальний набір The Sims 25th Birthday Bundle, що містить обидві гри, обійдеться в 40 доларів.

Що нового в перевиданнях?

Обидві гри отримали повну сумісність із сучасними версіями Windows та захист Denuvo. Навіть при покупці у Steam потрібна авторизація через EA App.

Колекції містять усі випущені доповнення та набори, за винятком каталогу "Ідеї з IKEA" (IKEA Home Stuff) для The Sims 2.

Реакція гравців

Анонс перевидань викликав ностальгію у шанувальників серії, а трейлер супроводжувався гаслом:

"Допомагайте своїм Сімам виконувати потреби, будувати кар'єру, заводити друзів і знаходити кохання. Або перетворіть їхнє життя на справжній кошмар! Вибір за вами!

Трейлер перевидань The Sims:

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Попри позитивну реакцію, фанати висловили невдоволення вартістю перевидань та наявністю Denuvo у класичних іграх, яким вже понад 20 років.