Konami не дозволили Хідео Кодзімі створити гру за мотивами культового фільму

Колишній віцепрезидент Konami пригадав як компанія наклала вето на роботу геймдизайнера Хідео Кодзіми над грою за мотивами відомого фільму, хоча цього дуже хотіли режисери кінострічки.

Наприкінці 1990-х Хідео Кодзіма став справжньою суперзіркою в ігровій індустрії завдяки шаленому успіху Metal Gear Solid. Саме тоді співпрацею з ним зацікавились творці хітового фільму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Time Extension.

Читайте також KRAFTON роблять ставку на ШІ – компанія першою застосує новий підхід до розробки ігор

А яка могла б бути гра?

Колишній віцепрезидент Konami Крістофер Бергстрессер розповів як японського митця зачинили у свого роду "золотій клітці", задовго до створення власної студії чи виходу високо оціненої Death Stranding 2.

За словами Крістофера, в 1999 році до Кодзіми звернулися режисери Вачовскі, одразу після виходу легендарної Матриці.

Вони нібито особисто відвідали штаб-квартиру Konami в Токіо, разом з концепт-художником Джеффом Дарроу та попросили Хідео очолити роботу над офіційною відеогрою за кінострічкою.

Вачовскі були великими шанувальниками Кодзіми. Вони прийшли та сказали: "Ми дуже хочемо, щоб ви зробили гру Матриця". Але керівник Konami Казумі Кітауе одразу сказав: "Ні". Він хотів, щоб Кодзіма зосередився на Metal Gear Solid 2,

– пригадує Бергстрессер.

Проєкти Кодзіми вже тоді були дорогими та вимогливими, тож керівництво не хотіло ризикувати, та вибрало "синицю в руці", якою їм видавалася MGS, на сиквел якої точно існував би попит. Подейкують, що Кодзіма залишився вельми розчарований цим рішенням верхівки компанії, але не зміг нічого вдіяти.

Зрештою, ігрова адаптація Матриці дісталася студії Shiny Entertainment, яка пізніше випустила проєкти Enter the Matrix та The Path of Neo, жоден з яких не досяг бажаного успіху.