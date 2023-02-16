Шанувальники компанії 4A Games були в курсі, що студія вже працює над наступною грою франшизи Metro, однак виявилося, що реліз може бути ближче, аніж думали геймери.

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Отож, джерела Insider Gaming стверджують, що проєкт знаходиться на такій стадії розробки, коли в гру можна грати повністю.

За словами інсайдерів, це свідчить про те, що на гучний анонс слід очікувати вже впродовж року, а вікном релізу може стати наступний, 2024 рік.

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Подробиць про те, що з себе представляє гра наразі немає, однак згадано що вона починається з послідовності снів головного героя, який потому прокидається на своїй базі.

Також відомо, що геймплей буде класичним для серії: гравцям доведеться стелсити, крафтити та збирати ресурси.

Разом з тим, що релізи STALKER 2 та Sherlock Holmes: The Awakened все ще намічено на поточний рік, цей період може стати вельми вдалим для української індустрії відеоігор.