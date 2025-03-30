Нові деталі GTA 6: коли гра отримає новий трейлер і чи вийде вона вчасно

Після гучного дебюту першого трейлера у 2023 році Grand Theft Auto 6 майже зникла з інформаційного простору, залишивши фанатів в очікуванні новин. Деякі "інсайдери" навіть почали розпускати чутки про перенесення гри на 2025 рік, однак гендиректор Take-Two Штраус Зельнік заспокоїв фанатів.

Геймерська спільнота з нетерпінням чекає появи другого трейлера гри, який би мав розкрити точну дату релізу, розповідає 24 Канал.

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Це питання Зельнік прокоментував у інтерв'ю Bloomberg. Він зазначив, що коротший маркетинговий період буде найбільш ефективним для майбутнього проєкту. Стратегія Rockstar Games базується на створенні балансу між ажіотажем і очікуваннями, що має максимально сприяти успіху гри.

За його словами, випуск маркетингових матеріалів ближче до релізу є виграшнішою тактикою, ніж рання промо-кампанія. Це пояснює, чому студія зберігає мовчання після виходу першого трейлера.

Інтерв'ю Штрауса Зельніка для Bloomberg

Відсутність новин про GTA 6 у 2024 році вже натякала на подібну стратегію, але тепер вона отримала офіційне підтвердження.

Крім гравців, багато великих видавців також очікують оголошення точної дати релізу GTA 6, щоб уникнути конкуренції з масштабним релізом. Цей момент стане визначною подією не лише для фанатів серії, а й для всієї ігрової індустрії.