Шанувальники знайшли ймовірну дату анонсу GTA 6 у повідомленні Rockstar

Лише 2 тижні тому Rockstar Games нарешті анонсувала трейлер майбутньої гри GTA 6, який має з'явитися на початку грудня. Геймери певні, що знайшли натяк на конкретну дату.

Цікаво, що шанувальники знайшли імовірні натяки, читаючи оголошення іншими мовами. Оскільки Rockstar могла пропустити деякі формулювання щодо того, коли трейлер GTA 6 вийде насправді.

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Можлива дата трейлера GTA 6

У темі GTA Forums користувачі відзначили, що анонс трейлера можна перекладати та інтерпретувати по-різному залежно від мови. Учасник форуму MaxLogan прокоментував, що в італійській версії повідомлення відсутні слова "початок грудня".

Натомість є конкретне "primi giorni di Dicembre", що перекладається як "перші дні грудня". На мій погляд, це дуже відрізняється,

– написав користувач.

Він пояснив, що коли італійці говорять про "початок грудня", вони мають на увазі 3 число, чи максимум – 5. Тож на його думку, реліз трейлера може відбутися в перші вихідні наступного місяця або, щонайпізніше, у вівторок 5 грудня.

Інші геймери також нагадали про The Game Awards, запланований на 7 грудня. Адже саме цю подію першочергово називали як імовірну дату виходу релізу GTA 6. На користь цієї версії геймери пояснюють італійські натяки – лише проблемою перекладу.