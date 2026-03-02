Ефір Indie World Showcase відбудеться 3 березня о 16:00 за київським часом і буде доступний на YouTube та Twitch. Про це Nintendo повідомила у соцмережах.

Чи покажуть цього разу Hollow Knight: Silksong?

Організатори обіцяють приблизно 15 хвилин анонсів і свіжої інформації про інді-ігри для Nintendo Switch та Nintendo Switch 2. Конкретні проєкти поки не розкриваються, що традиційно підігріває інтерес спільноти.

У коментарях під анонсом користувачі активно діляться очікуваннями. Найчастіше згадують Hollow Knight: Silksong – довгоочікуване продовження культової метроїдванії. Частина фанатів сподівається на новини щодо доповнення Sea of Sorrow.

Також гравці розраховують побачити п'яту главу Deltarune, новини про симулятор школи магії Witchbrook, а ще консольну версію "котячого" роглайка Mewgenics.

Трансляція Indie World Showcase – дивіться відео:

Попередній випуск Indie World Showcase відбувся у серпні 2025 року. Тоді глядачам показали нову (на той момент) дату релізу Mina the Hollower, оголосили терміни виходу Herdling, а також підтвердили появу Content Warning на Switch 2 серед інших анонсів.

Водночас 2026 рік поки обходиться без повноцінної презентації Nintendo Direct – компанія проводила лише партнерський випуск і дві тематичні трансляції. Остання велика Nintendo Direct відбулася ще у вересні.

Тож березневий Indie World Showcase може стати важливим інформаційним майданчиком для незалежних розробників і способом для Nintendo підтримати інтерес до своєї екосистеми напередодні більш масштабних анонсів.