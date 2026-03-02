Эфир Indie World Showcase состоится 3 марта в 16:00 по киевскому времени и будет доступен на YouTube и Twitch. Об этом Nintendo сообщила в соцсетях.

Покажут ли на этот раз Hollow Knight: Silksong?

Организаторы обещают примерно 15 минут анонсов и свежей информации об инди-играх для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Конкретные проекты пока не раскрываются, что традиционно подогревает интерес сообщества.

В комментариях под анонсом пользователи активно делятся ожиданиями. Чаще всего упоминают Hollow Knight: Silksong – долгожданное продолжение культовой метроидвании. Часть фанатов надеется на новости относительно дополнения Sea of Sorrow.

Также игроки рассчитывают увидеть пятую главу Deltarune, новости о симуляторе школы магии Witchbrook, а еще консольную версию "кошачьего" роглайка Mewgenics.

Трансляция Indie World Showcase – смотрите видео:

Предыдущий выпуск Indie World Showcase состоялся в августе 2025 года. Тогда зрителям показали новую (на тот момент) дату релиза Mina the Hollower, объявили сроки выхода Herdling, а также подтвердили появление Content Warning на Switch 2 среди прочих анонсов.

В то же время 2026 год пока обходится без полноценной презентации Nintendo Direct – компания проводила лишь партнерский выпуск и две тематические трансляции. Последняя большая Nintendo Direct состоялась еще в сентябре.

Так что мартовский Indie World Showcase может стать важной информационной площадкой для независимых разработчиков и способом для Nintendo поддержать интерес к своей экосистеме в преддверии более масштабных анонсов.