Юбилейное издание Skyrim появилось на Switch 2 еще 9 декабря 2025 года. Теперь же Bethesda рассказала, какие именно изменения ждут портативную версию игры для консоли Nintendo.
Напомним, что тогда игра предлагала оптимизированную производительность с ограничением до 30 кадров в секунду, однако сопровождалась ужасной задержкой ввода, превышавшей 250 мс. Первые шаги к исправлению ситуации сделали в патче от 19 декабря, как отмечали DF, а нынешнее обновление 1.2 добавляет два ключевых режима работы.
Что именно изменилось в техническом плане?
Режим Prioritize Visuals обеспечивает стабильные 30 кадров в секунду при более высоком качестве изображения, а Prioritize Performance несколько снижает графические настройки для достижения 60 кадров в секунду.
- Кроме частоты кадров, разработчики устранили вылеты игры и локальные проседания быстродействия.
- Патч также исправляет ошибки интерфейса, управления и визуальные баги.
Пользователи на форуме Reddit одобрительно оценили изменения, хотя многие заметили, что в таком виде игра должна была работать с самого начала, а не через два месяца после выхода.
Что входит в юбилейное издание?
Стоимость юбилейного издания составляет 60 долларов. Оно содержит дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, а также бонусный контент в стиле The Legend of Zelda. Игроки, которые уже имеют копию для первой Switch, могут обновиться бесплатно или за доплату.
Последние новости от Bethesda
- В начале месяца Bethesda анонсировала Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2. Он появится на консоли до конца 2026 года с обновленной графикой на базе Unreal Engine 5.
- В то же время студия также готовит релиз своей флагманской игры на консоль от Sony. Starfield на PlayStation 5 появится уже этой весной. Вместе с релизом ожидается масштабное обновление игры, которое может значительно изменить ее восприятие сообществом.
- На волне ремастеров фанаты заговорили о возможном переиздании культовой Morrowind, однако ветеран Bethesda поспешил предостеречь, что такая игра может не выйти вообще, поскольку столкнется с техническими трудностями и устаревшими механиками, которые могут вызвать дискомфорт у игроков.