Юбилейное издание Skyrim появилось на Switch 2 еще 9 декабря 2025 года. Теперь же Bethesda рассказала, какие именно изменения ждут портативную версию игры для консоли Nintendo.

Смотрите также Новая Resident Evil попала в руки геймеров раньше официального релиза

Напомним, что тогда игра предлагала оптимизированную производительность с ограничением до 30 кадров в секунду, однако сопровождалась ужасной задержкой ввода, превышавшей 250 мс. Первые шаги к исправлению ситуации сделали в патче от 19 декабря, как отмечали DF, а нынешнее обновление 1.2 добавляет два ключевых режима работы.

Что именно изменилось в техническом плане?

Режим Prioritize Visuals обеспечивает стабильные 30 кадров в секунду при более высоком качестве изображения, а Prioritize Performance несколько снижает графические настройки для достижения 60 кадров в секунду.

Кроме частоты кадров, разработчики устранили вылеты игры и локальные проседания быстродействия.

Патч также исправляет ошибки интерфейса, управления и визуальные баги.

Пользователи на форуме Reddit одобрительно оценили изменения, хотя многие заметили, что в таком виде игра должна была работать с самого начала, а не через два месяца после выхода.

Что входит в юбилейное издание?

Стоимость юбилейного издания составляет 60 долларов. Оно содержит дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, а также бонусный контент в стиле The Legend of Zelda. Игроки, которые уже имеют копию для первой Switch, могут обновиться бесплатно или за доплату.

Последние новости от Bethesda